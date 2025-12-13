https://1prime.ru/20251213/es-865517492.html

Ряд стран ЕС призвали искать альтернативы конфискации российских активов

2025-12-13T20:47+0300

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву, пишет издание Politico со ссылкой на документ четырех стран. "(Страны - ред.) призывают Комиссию и Совет продолжать изучать и обсуждать альтернативные варианты в соответствии с законами Евросоюза и международными законами, а также с предсказуемыми параметрами с гораздо меньшими рисками для удовлетворения финансовых нужд Украины", - говорится в документе в распоряжении издания. Ранее агентство Рейтер передавало, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ. При этом эти страны в совместном заявлении подчеркнули, что решение об использовании этих активов для нужд Украины должно быть принято на уроне лидеров стран Евросоюза. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

