Премьер Словакии Фицо заявил, что не хочет быть частью Западной Европы
2025-12-13T07:07+0300
2025-12-13T07:07+0300
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в социальной сети Facebook*, что его страна не хочет быть частью Европы, поддерживающей насилие против русских и украинцев.&quot;Если жизнь россиянина или украинца — это &lt;…&gt; (Ничто. — Прим. ред.) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы&quot;, — написал он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.На прошлой неделе Фицо информировал, что направил письмо председателю Евросовета, в котором изложил свою точку зрения для саммита ЕС, запланированного на 18-19 декабря в Брюсселе. Премьер-министр подчеркнул, что он не поддержит идеи, предусматривающие финансирование военных расходов Украины за счет Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
07:07 13.12.2025
 
Премьер Словакии Фицо заявил, что не хочет быть частью Западной Европы

Роберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в социальной сети Facebook*, что его страна не хочет быть частью Европы, поддерживающей насилие против русских и украинцев.

"Если жизнь россиянина или украинца — это <…> (Ничто. — Прим. ред.) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", — написал он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.

"Просто абсурд". Фицо резко высказался о политике ЕС в отношении России
25 октября, 21:11
На прошлой неделе Фицо информировал, что направил письмо председателю Евросовета, в котором изложил свою точку зрения для саммита ЕС, запланированного на 18-19 декабря в Брюсселе. Премьер-министр подчеркнул, что он не поддержит идеи, предусматривающие финансирование военных расходов Украины за счет Словакии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Заголовок открываемого материала