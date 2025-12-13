https://1prime.ru/20251213/fitso-865502987.html

Премьер Словакии Фицо заявил, что не хочет быть частью Западной Европы

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в социальной сети Facebook*, что его страна не хочет быть частью Европы, поддерживающей насилие против русских и украинцев."Если жизнь россиянина или украинца — это <…> (Ничто. — Прим. ред.) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы", — написал он по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.На прошлой неделе Фицо информировал, что направил письмо председателю Евросовета, в котором изложил свою точку зрения для саммита ЕС, запланированного на 18-19 декабря в Брюсселе. Премьер-министр подчеркнул, что он не поддержит идеи, предусматривающие финансирование военных расходов Украины за счет Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

