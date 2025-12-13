https://1prime.ru/20251213/fitso-865514478.html
Премьер Словакии призвал восстановить отношения с Россией
БРАТИСЛАВА, 13 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что всегда призывал и будет призывать к восстановлению отношений с Россией, а также попросит МИД республики скорее восстановить работу совместных комиссий по экономическому сотрудничеству. "Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений (с РФ - ред.)... Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". В сентябре Фицо говорил, что Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены. Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.
