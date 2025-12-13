Глава РФПИ прокомментировал заморозку активов России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-13T00:38+0300
2025-12-13T00:38+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее агентство Рейтер передавало, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ. Позднее газета Politico со ссылкой на внутренний документ сообщила, что Италия поддержала Бельгию в противодействии плану ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. По мнению издания, вмешательство Рима "подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения по этому плану". "Италия говорит нет безрассудному плану ЕС по использованию/краже российских активов. Речь идет не только о России - речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия", - прокомментировал Дмитриев публикацию Politico в соцсети Х. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
00:38 13.12.2025
 
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ. Позднее газета Politico со ссылкой на внутренний документ сообщила, что Италия поддержала Бельгию в противодействии плану ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. По мнению издания, вмешательство Рима "подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения по этому плану".
"Италия говорит нет безрассудному плану ЕС по использованию/краже российских активов. Речь идет не только о России - речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия", - прокомментировал Дмитриев публикацию Politico в соцсети Х.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
 
