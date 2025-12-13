https://1prime.ru/20251213/glava-865498583.html
Глава РФПИ прокомментировал заморозку активов России
Глава РФПИ прокомментировал заморозку активов России - 13.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал заморозку активов России
Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T00:38+0300
2025-12-13T00:38+0300
2025-12-13T00:38+0300
экономика
финансы
россия
бельгия
италия
украина
кирилл дмитриев
кая каллас
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498583.jpg?1765575522
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ. Позднее газета Politico со ссылкой на внутренний документ сообщила, что Италия поддержала Бельгию в противодействии плану ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. По мнению издания, вмешательство Рима "подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения по этому плану".
"Италия говорит нет безрассудному плану ЕС по использованию/краже российских активов. Речь идет не только о России - речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия", - прокомментировал Дмитриев публикацию Politico в соцсети Х.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
бельгия
италия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, бельгия, италия, украина, кирилл дмитриев, кая каллас, ес, politico, рфпи
Экономика, Финансы, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, Кирилл Дмитриев, Кая Каллас, ЕС, Politico, РФПИ
Глава РФПИ прокомментировал заморозку активов России
Глава РФПИ Дмитриев: бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за кражу российских активов
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия по краже российских активов, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что проголосовали за долгосрочную заморозку активов РФ. Позднее газета Politico со ссылкой на внутренний документ сообщила, что Италия поддержала Бельгию в противодействии плану ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро из замороженных российских активов. По мнению издания, вмешательство Рима "подрывает надежды Европейской комиссии на заключение соглашения по этому плану".
"Италия говорит нет безрассудному плану ЕС по использованию/краже российских активов. Речь идет не только о России - речь идет о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия", - прокомментировал Дмитриев публикацию Politico в соцсети Х.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период удерживаемых в Европе активов российского Центробанка. Сумма замороженных активов составила 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.