Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести требования по локализации электронной техники - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/gosduma-865501886.html
В Госдуме предложили ввести требования по локализации электронной техники
В Госдуме предложили ввести требования по локализации электронной техники - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести требования по локализации электронной техники
Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T06:31+0300
2025-12-13T06:31+0300
бизнес
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865501886.jpg?1765596690
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти. Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Введение требования о локализации электронной техники, закупаемой органами власти, может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов. Просим вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложения о введении балльной системы для закупки электронной техники органами власти", - говорится в документе. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил важность создания условий для восстановления подлинного технологического суверенитета РФ в условиях санкций. По его словам, введение технологического сбора едва ли будет способствовать оперативному и массовому переходу на отечественную электронику. "Куда разумнее - сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства. Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов и обеспечить загрузку предприятий", - резюмировал парламентарий.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума
06:31 13.12.2025
 
В Госдуме предложили ввести требования по локализации электронной техники

Депутаты от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили ввести требования по локализации электронной техники, закупаемой российскими органами власти.
Обращение с соответствующим предложением парламентарии направили главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Введение требования о локализации электронной техники, закупаемой органами власти, может привлечь дополнительные инвестиции в указанную сферу, а также обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных компаний, занятых выпуском микропроцессоров и иных технологически сложных компонентов. Просим вас высказать позицию возглавляемого вами ведомства относительно предложения о введении балльной системы для закупки электронной техники органами власти", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил важность создания условий для восстановления подлинного технологического суверенитета РФ в условиях санкций. По его словам, введение технологического сбора едва ли будет способствовать оперативному и массовому переходу на отечественную электронику.
"Куда разумнее - сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства. Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов и обеспечить загрузку предприятий", - резюмировал парламентарий.
 
БизнесРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала