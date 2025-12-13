Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья в 2026 году - 13.12.2025
В Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья в 2026 году
В Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья в 2026 году
Изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий вступают в силу с 1 января 2026 года, отменяется обязательное согласие... | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий вступают в силу с 1 января 2026 года, отменяется обязательное согласие банка для оформления недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи, сообщил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). "С нового года вступают в силу изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Мы устраняем значительную бюрократическую преграду, которая годами осложняла жизнь тысячам семей", - сказал Панеш. Депутат рассказал, что суть нововведения заключается в отмене обязательного согласия банка (залогодержателя) для оформления недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей. Парламентарий отметил, что ранее закон обязывал семьи, которые использовали государственный материнский капитал для покупки жилья, выделять доли в этой собственности всем детям, однако если квартира или дом были в ипотеке и находились в залоге у банка, то для совершения любого действия с долями, в том числе для их первоначального выделения, требовалось разрешение кредитной организации. "Этот процесс часто затягивался, создавая юридические сложности и задерживая выполнение семьей своего обязательства перед государством по наделению детей имущественными правами", - подчеркнул Панеш. Депутат отметил, что теперь это препятствие устранено: закон позволяет семье заключить соглашение о выделении долей или обратиться с соответствующим заявлением в Росреестр без получения предварительного одобрения от банка. При этом он подчеркнул, что ипотечное обременение (залог) на жилье сохраняется в полном объеме до момента полного погашения кредита, и интересы банка защищены законом. Парламентарий также рассказал, что параллельно с этим с 2026 года вводится еще одно полезное для граждан изменение - Социальный фонд России будет в обязательном порядке направлять владельцам сертификата уведомления о факте перечисления средств материнского капитала по выбранному направлению. "Это уведомление будет приходить в течение месяца после операции, причем даже в случае частичного использования средств. Это повысит прозрачность и позволит семьям четко контролировать движение государственных средств", - сказал Панеш. Парламентарий считает, что для семей эти изменения означают существенное упрощение жизненно важной процедуры - родителям больше не придется тратить время и нервы на согласования с банком, чтобы выполнить законное требование о выделении долей детям, они смогут оформить собственность на всех членов семьи своевременно, не дожидаясь полного погашения ипотеки, что может занять много лет. "Также это упрощает возможные дальнейшие сделки с жильем, например, его продажу, так как органы опеки и попечительства будут видеть, что имущественные права детей уже оформлены должным образом", - заключил он.
23:41 13.12.2025
 
В Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья в 2026 году

Изменения в правилах использования маткапитала вступят в силу с 1 января 2026 года

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий вступают в силу с 1 января 2026 года, отменяется обязательное согласие банка для оформления недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи, сообщил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
"С нового года вступают в силу изменения в правилах использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Мы устраняем значительную бюрократическую преграду, которая годами осложняла жизнь тысячам семей", - сказал Панеш.
Депутат рассказал, что суть нововведения заключается в отмене обязательного согласия банка (залогодержателя) для оформления недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей.
Парламентарий отметил, что ранее закон обязывал семьи, которые использовали государственный материнский капитал для покупки жилья, выделять доли в этой собственности всем детям, однако если квартира или дом были в ипотеке и находились в залоге у банка, то для совершения любого действия с долями, в том числе для их первоначального выделения, требовалось разрешение кредитной организации.
"Этот процесс часто затягивался, создавая юридические сложности и задерживая выполнение семьей своего обязательства перед государством по наделению детей имущественными правами", - подчеркнул Панеш.
Депутат отметил, что теперь это препятствие устранено: закон позволяет семье заключить соглашение о выделении долей или обратиться с соответствующим заявлением в Росреестр без получения предварительного одобрения от банка.
При этом он подчеркнул, что ипотечное обременение (залог) на жилье сохраняется в полном объеме до момента полного погашения кредита, и интересы банка защищены законом. Парламентарий также рассказал, что параллельно с этим с 2026 года вводится еще одно полезное для граждан изменение - Социальный фонд России будет в обязательном порядке направлять владельцам сертификата уведомления о факте перечисления средств материнского капитала по выбранному направлению.
"Это уведомление будет приходить в течение месяца после операции, причем даже в случае частичного использования средств. Это повысит прозрачность и позволит семьям четко контролировать движение государственных средств", - сказал Панеш.
Парламентарий считает, что для семей эти изменения означают существенное упрощение жизненно важной процедуры - родителям больше не придется тратить время и нервы на согласования с банком, чтобы выполнить законное требование о выделении долей детям, они смогут оформить собственность на всех членов семьи своевременно, не дожидаясь полного погашения ипотеки, что может занять много лет.
"Также это упрощает возможные дальнейшие сделки с жильем, например, его продажу, так как органы опеки и попечительства будут видеть, что имущественные права детей уже оформлены должным образом", - заключил он.
Заголовок открываемого материала