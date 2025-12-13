https://1prime.ru/20251213/grossi-865509244.html

МАГАТЭ отметило усилия РФ по обеспечению безопасности на пути к ЗАЭС

МАГАТЭ отметило усилия РФ по обеспечению безопасности на пути к ЗАЭС - 13.12.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ отметило усилия РФ по обеспечению безопасности на пути к ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T11:57+0300

2025-12-13T11:57+0300

2025-12-13T11:57+0300

россия

украина

энергодар

европа

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/96/841319628_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_94795c9b322df6bb3f69087ce06b5c5d.jpg

ВЕНА, 13 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для ротации своих экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) использует маршрут, который является безопасным и надежным, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, добавив, что Агентство признает усилия российской стороны по обеспечению безопасности своих специалистов на пути к ЗАЭС. В начале декабря плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС вновь прошла по российской территории. "Мне не слишком нравится говорить, что это — маршрут навсегда. Возможно, появятся и другие варианты. Возможно, даже внутри России появятся другие маршруты. Возможны изменения. Будем надеяться, что наступит мир, и тогда вопрос маршрута станет менее актуальным. Поэтому я предпочитаю говорить так: мы используем маршрут, который является безопасным и надежным, и я признаю усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности моих сотрудников при их поездках туда", - сказал Гросси. Он добавил, что точно так же ранее благодарил украинскую сторону за тот участок маршрута, который прежде проходил по территории Украины. "Такова моя позиция. Я стараюсь быть практичным, а не политизировать вопрос маршрута. На данный момент такова реальность, и мы продолжаем работать в этих условиях", - пояснил собеседник агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

https://1prime.ru/20251206/zaes-865279968.html

https://1prime.ru/20251205/zaes-865240017.html

украина

энергодар

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс