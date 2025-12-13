https://1prime.ru/20251213/grossi-865515106.html
Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС хрупкой
Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается хрупкой, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 13.12.2025
ВЕНА, 13 дек - ПРАЙМ, Светлана Берило. Ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается хрупкой, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Она очень хрупкая и чувствительная", - сказал он, комментируя актуальную ситуацию на ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности и физической защиты. Собеседник агентства добавил, что положительным моментом стало успешное достижение режимов прекращения огня, которые позволили провести крайне необходимые ремонтные работы на линиях "Днепровская" и "Ферросплавная". "Это было важно", - пояснил Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года — после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
