В Иране ввели новый тариф на бензин

13.12.2025

ТЕГЕРАН, 13 дек - ПРАЙМ. Новый тариф на бензин начал действовать в Иране в субботу, автомобилисты, использующие более 160 литров в месяц, не смогут пользоваться льготными тарифами, сообщили иранские СМИ. Иранские СМИ 25 ноября сообщили, что власти исламской республики с середины декабря введут новые категории цен на бензин и увеличат стоимость топлива. Нынешние нововведения могут показаться иностранному читателю не столь существенными, ведь если сравнивать с другими странами, можно сказать, что бензин в Иране дешевый. В то же время для самих иранцев повышение тарифа может иметь ощутимые последствия: подобный шаг иранских властей в 2019 году обернулся массовыми беспорядками и протестами, в ходе которых в стране отключили международный интернет. Корреспондент РИА Новости пообщался с жителями иранской столицы, узнав их мнение о нынешней ситуации. "Бак моей машины рассчитан на 30 литров. Этого объема мне хватает на день-полтора, а обычным водителям (то есть тем, кто не работает в такси - ред.) - на два-два с половиной дня. В месяц трачу где-то 600 литров", - рассказал РИА Новости водитель одного из флагманских агрегаторов такси в Иране. По словам собеседника агентства, повышение стоимости бензина затронет не только сферу транспорта, но станет спусковым крючком для роста цен на товары и услуги в других сферах. "Думаю, цены на продукты повысятся минимум на 15-20%, цены на жилье - на 10-15%. При этом те, у кого есть финансовые возможности сохранить прежний уровень жизни, будут продолжать жить, как и раньше. У тех же, для кого рост цен окажется тяжелой ношей, уровень жизни снизится. Это усилит разрыв между слоями общества", - поделился он. Другой житель иранской столицы отметил, что повышение стоимости топлива, возможно, создаст для системы общественного транспорта Тегерана дополнительную нагрузку, к которой та может оказаться не готовой: изменения вынудят людей пересмотреть свои ежедневные маршруты, ведь такси для кого-то будет уже не по карману, отсюда давки в общественном транспорте в часы-пик станет больше. "Метро в городе работает лишь чуть более четверти века, и станции есть не во всех районах. При этом на некоторых ветках поезда приходится ждать по 15 минут. С наземным транспортом ситуация тоже порой сложная", - пояснил он. По обновленным правилам в стране вводится новый, третий тариф. Первый тариф предполагает, что за первые 60 литров топлива в месяц его стоимость останется на уровне 15 тысяч риалов (по свободному курсу доллара на момент написания заметки - около одного цента) за литр. Второй тариф - 30 тысяч риалов (примерно два цента) за литр при покупке следующих 100 литров в месяц. Однако если владелец транспортного средства тратит больше 160 литров в месяц, тут вступает в силу третий тариф, и стоимость каждого дальнейшего литра топлива для него увеличится на 20 тысяч риалов и достигнет 50 тысяч (около четырех центов). Владельцы новых импортных автомобилей и машин с госномерами свободных экономических зон, а также правительственными номерами (кроме машин скорой помощи) не смогут получать льготный бензин и должны будут покупать его по самому высокому тарифу. Владельцев же новых автомобилей отечественного производства эта мера, напротив, не коснется, и они продолжат покупать бензин по льготной цене. Несколько иные условия предусмотрены для сотрудников транспортных агрегаторов, поскольку для них увеличена норма объема топлива, которым водители смогут заправляться по льготным ценам: для автомобилей, ездящих на бензине - до 200 литров, для гибридных автомобилей - до 95 литров, для мотоциклов - 40 литров. Предыдущее повышение цен на бензин в ноябре 2019 года обернулось протестами в Иране: тогда власти ввели квоты на топливо и повысили стоимость на льготный бензин с 10 тысяч риалов до 15 тысяч риалов (объем субсидируемого топлива зависел от транспортного средства). Вне квоты стоимость литра топлива составила тогда 30 тысяч риалов.

