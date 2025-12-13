Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Афганистан работает над открытием делового центра в России - 13.12.2025
Афганистан работает над открытием делового центра в России
Афганистан работает над открытием делового центра в России - 13.12.2025, ПРАЙМ
Афганистан работает над открытием делового центра в России
Кабул работает над открытием делового центра Афганистана в России, необходимость в нем есть, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в... | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Кабул работает над открытием делового центра Афганистана в России, необходимость в нем есть, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. Афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи в мае 2024 года заявил, что Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр после того, как Россия открыла подобный центр в Кабуле в 2023 году. "Я думаю, что время настало, есть большой запрос со стороны афганского бизнеса… И, конечно, министр промышленности и торговли Афганистана, а также посол Афганистана в России работают над организацией делового центра в России", - прокомментировал Хабибуллин вопрос о прогрессе в открытии делового центра Афганистана в Москве. Он также отметил, что раньше в торговом балансе Афганистана с Россией существенно превалировал экспорт российской продукции в Афганистан, сейчас же активизировался экспорт афганской продукции в Россию. "В связи с этим возникает куча вопросов, которые нужно решать на месте", - добавил руководитель Российского делового центра.
Афганистан работает над открытием делового центра в России

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Кабул работает над открытием делового центра Афганистана в России, необходимость в нем есть, заявил РИА Новости руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.
Афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи в мае 2024 года заявил, что Афганистан хотел бы открыть в Москве свой деловой центр после того, как Россия открыла подобный центр в Кабуле в 2023 году.
"Я думаю, что время настало, есть большой запрос со стороны афганского бизнеса… И, конечно, министр промышленности и торговли Афганистана, а также посол Афганистана в России работают над организацией делового центра в России", - прокомментировал Хабибуллин вопрос о прогрессе в открытии делового центра Афганистана в Москве.
Он также отметил, что раньше в торговом балансе Афганистана с Россией существенно превалировал экспорт российской продукции в Афганистан, сейчас же активизировался экспорт афганской продукции в Россию.
"В связи с этим возникает куча вопросов, которые нужно решать на месте", - добавил руководитель Российского делового центра.
 
Заголовок открываемого материала