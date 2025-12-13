Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист предупредил, что нельзя делать с найденной банковской картой - 13.12.2025
Юрист предупредил, что нельзя делать с найденной банковской картой
Юрист предупредил, что нельзя делать с найденной банковской картой - 13.12.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредил, что нельзя делать с найденной банковской картой
Случайно найденная на улице чужая банковская карта - повод предпринять все возможное для ее возвращения. Попытки что-то с нее купить грозят ответственностью,... | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Случайно найденная на улице чужая банковская карта - повод предпринять все возможное для ее возвращения. Попытки что-то с нее купить грозят ответственностью, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.“С найденной банковской картой нельзя совершать никаких действий, кроме тех, которые указаны в статье 227 ГК РФ применительно к находке. Согласно указанной норме, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу”, - указал он.При обнаружении вещи в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.Любые иные действия в подобном случае неуместны. “А попытки совершения по карте каких-либо операций приводят к привлечению к уголовной ответственности за покушение на кражу с банковского счета или за оконченное хищение, если попытки увенчались успехом. Наказание за указанные действия предусмотрено частью 3 статьи 158 УК РФ и определяет в качестве санкции, в том числе, лишение свободы сроком до 6 лет”, - предостерег он.Необходимо также учитывать, что законодательство не содержит требований обращать внимание на обнаруженную потерянную вещь и поднимать ее, то есть "находить".Кроме того, не следует рассчитывать на вознаграждение за обнаружение карты. Несмотря на то, что пункт 2 статьи 229 ГК РФ предусматривает право нашедшего потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку, оно устанавливается в размере до двадцати процентов стоимости вещи. Карта, хотя и обладает признаками вещи, тем не менее, может не иметь стоимости как таковой.
03:03 13.12.2025
 
Юрист предупредил, что нельзя делать с найденной банковской картой

Юрист Телегин раскрыл, что грозит за покупку с чужой банковской карты

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Случайно найденная на улице чужая банковская карта - повод предпринять все возможное для ее возвращения. Попытки что-то с нее купить грозят ответственностью, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
“С найденной банковской картой нельзя совершать никаких действий, кроме тех, которые указаны в статье 227 ГК РФ применительно к находке. Согласно указанной норме, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу”, - указал он.
При обнаружении вещи в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.
Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.
Любые иные действия в подобном случае неуместны. “А попытки совершения по карте каких-либо операций приводят к привлечению к уголовной ответственности за покушение на кражу с банковского счета или за оконченное хищение, если попытки увенчались успехом. Наказание за указанные действия предусмотрено частью 3 статьи 158 УК РФ и определяет в качестве санкции, в том числе, лишение свободы сроком до 6 лет”, - предостерег он.
Необходимо также учитывать, что законодательство не содержит требований обращать внимание на обнаруженную потерянную вещь и поднимать ее, то есть "находить".
Кроме того, не следует рассчитывать на вознаграждение за обнаружение карты. Несмотря на то, что пункт 2 статьи 229 ГК РФ предусматривает право нашедшего потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку, оно устанавливается в размере до двадцати процентов стоимости вещи. Карта, хотя и обладает признаками вещи, тем не менее, может не иметь стоимости как таковой.
 
