В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году
В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году
В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году
Экономика Китая в 2025 году показала высокую устойчивость, несмотря на давление, а основные экономические показатели превзошли ожидания, заявил заместитель... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T06:10+0300
2025-12-13T06:10+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
мвф
ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Экономика Китая в 2025 году показала высокую устойчивость, несмотря на давление, а основные экономические показатели превзошли ожидания, заявил заместитель главы канцелярии Комиссии по финансово-экономическим вопросам центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хань Вэньсю на ежегодной Китайской экономической конференции. "За прошедший год экономика Китая, несмотря на давление, двигалась вперед, развиваясь в новом и более перспективном направлении, демонстрируя высокую устойчивость и жизнеспособность", - заявил Хань Вэньсю, слова которого в субботу приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что "основные экономические показатели превзошли ожидания". "Многие организации прогнозируют рост экономики примерно на 5% по итогам этого года, и Китай по-прежнему остается крупнейшим двигателем глобального экономического роста", - отметил он. Хань Вэньсю добавил, что ситуация с занятостью в стране оставалась в целом стабильной, внешняя торговля быстро росла, диверсификация экспорта принесла значительные результаты, а построение современной промышленной системы ускорилось. При этом, по его оценке, неуклонно развивается новый тип производительности, и Китай входит в число ведущих стран мира в области исследований и применения искусственного интеллекта, биомедицины и робототехники. Согласно официальному прогнозу властей КНР, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Последние данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют, что ВВП страны по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, составив 101,5 триллиона юаней (14,2 триллиона долларов). Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Китая до 5% в 2025 году и до 4,5% в 2026 году.
мировая экономика, китай, кнр, мвф
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, МВФ
06:10 13.12.2025
 
В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году

ЦК КПК: экономика Китая в 2025 году показала высокую устойчивость, несмотря на давление

ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Экономика Китая в 2025 году показала высокую устойчивость, несмотря на давление, а основные экономические показатели превзошли ожидания, заявил заместитель главы канцелярии Комиссии по финансово-экономическим вопросам центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хань Вэньсю на ежегодной Китайской экономической конференции.
"За прошедший год экономика Китая, несмотря на давление, двигалась вперед, развиваясь в новом и более перспективном направлении, демонстрируя высокую устойчивость и жизнеспособность", - заявил Хань Вэньсю, слова которого в субботу приводит Центральное телевидение Китая.
Он подчеркнул, что "основные экономические показатели превзошли ожидания".
"Многие организации прогнозируют рост экономики примерно на 5% по итогам этого года, и Китай по-прежнему остается крупнейшим двигателем глобального экономического роста", - отметил он.
Хань Вэньсю добавил, что ситуация с занятостью в стране оставалась в целом стабильной, внешняя торговля быстро росла, диверсификация экспорта принесла значительные результаты, а построение современной промышленной системы ускорилось.
При этом, по его оценке, неуклонно развивается новый тип производительности, и Китай входит в число ведущих стран мира в области исследований и применения искусственного интеллекта, биомедицины и робототехники.
Согласно официальному прогнозу властей КНР, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Последние данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют, что ВВП страны по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, составив 101,5 триллиона юаней (14,2 триллиона долларов).
Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Китая до 5% в 2025 году и до 4,5% в 2026 году.
 
