https://1prime.ru/20251213/kitaj-865501386.html

В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году

В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году - 13.12.2025, ПРАЙМ

В Китае заявили о высокой устойчивости экономики в 2025 году

Экономика Китая в 2025 году показала высокую устойчивость, несмотря на давление, а основные экономические показатели превзошли ожидания, заявил заместитель... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T06:10+0300

2025-12-13T06:10+0300

2025-12-13T06:10+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

мвф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865501386.jpg?1765595419

ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Экономика Китая в 2025 году показала высокую устойчивость, несмотря на давление, а основные экономические показатели превзошли ожидания, заявил заместитель главы канцелярии Комиссии по финансово-экономическим вопросам центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Хань Вэньсю на ежегодной Китайской экономической конференции. "За прошедший год экономика Китая, несмотря на давление, двигалась вперед, развиваясь в новом и более перспективном направлении, демонстрируя высокую устойчивость и жизнеспособность", - заявил Хань Вэньсю, слова которого в субботу приводит Центральное телевидение Китая. Он подчеркнул, что "основные экономические показатели превзошли ожидания". "Многие организации прогнозируют рост экономики примерно на 5% по итогам этого года, и Китай по-прежнему остается крупнейшим двигателем глобального экономического роста", - отметил он. Хань Вэньсю добавил, что ситуация с занятостью в стране оставалась в целом стабильной, внешняя торговля быстро росла, диверсификация экспорта принесла значительные результаты, а построение современной промышленной системы ускорилось. При этом, по его оценке, неуклонно развивается новый тип производительности, и Китай входит в число ведущих стран мира в области исследований и применения искусственного интеллекта, биомедицины и робототехники. Согласно официальному прогнозу властей КНР, темпы роста ВВП Китая в 2025 году составят около 5%. Последние данные государственного статистического бюро КНР свидетельствуют, что ВВП страны по итогам трех кварталов 2025 года вырос на 5,2% в годовом выражении, составив 101,5 триллиона юаней (14,2 триллиона долларов). Ранее на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Китая до 5% в 2025 году и до 4,5% в 2026 году.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, мвф