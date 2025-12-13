https://1prime.ru/20251213/kitay-865506435.html

Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС

2025-12-13T09:33+0300

мировая экономика

оаэ

китай

саудовская аравия

ван и

ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Китай готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних площадках, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Ван И 12 декабря по местному времени провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в рамках своего визита в страну. "Китай также готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних платформах, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Объединенных Наций, совместно отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать построению более справедливой и равноправной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в воскресенье на своем сайте приводит МИД КНР. Ван И с 12 по 16 декабря в рамках своего ближневосточного турне посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.

