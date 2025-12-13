Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС - 13.12.2025
Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС
Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС
2025-12-13T09:33+0300
2025-12-13T09:33+0300
мировая экономика
оаэ
китай
саудовская аравия
ван и
ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Китай готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних площадках, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Ван И 12 декабря по местному времени провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в рамках своего визита в страну. "Китай также готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних платформах, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Объединенных Наций, совместно отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать построению более справедливой и равноправной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в воскресенье на своем сайте приводит МИД КНР. Ван И с 12 по 16 декабря в рамках своего ближневосточного турне посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.
оаэ
китай
саудовская аравия
мировая экономика, оаэ, китай, саудовская аравия, ван и
Мировая экономика, ОАЭ, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Ван И
09:33 13.12.2025
 
Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС

Глава МИД Ван И: Китай готов укреплять политическое взаимодействие с ОАЭ в БРИКС и ШОС

© fotolia.com / Stripped PixelФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Флаг КНР. Архивное фото
© fotolia.com / Stripped Pixel
ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Китай готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних площадках, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Ван И 12 декабря по местному времени провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в рамках своего визита в страну.
"Китай также готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних платформах, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Объединенных Наций, совместно отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать построению более справедливой и равноправной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в воскресенье на своем сайте приводит МИД КНР.
Ван И с 12 по 16 декабря в рамках своего ближневосточного турне посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.
Мировая экономикаОАЭКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВан И
 
 
