Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС
Китай готов укреплять взаимодействие с ОАЭ в рамках БРИКС и ШОС
ПЕКИН, 13 дек – ПРАЙМ. Китай готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних площадках, включая БРИКС, Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию Объединенных Наций, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Ван И 12 декабря по местному времени провел переговоры с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в рамках своего визита в страну. "Китай также готов укреплять политическое взаимодействие и координацию с ОАЭ на многосторонних платформах, таких как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Объединенных Наций, совместно отстаивать многосторонность и свободную торговлю, защищать международную справедливость и беспристрастность, а также содействовать построению более справедливой и равноправной системы глобального управления", - заявил Ван И, слова которого в воскресенье на своем сайте приводит МИД КНР. Ван И с 12 по 16 декабря в рамках своего ближневосточного турне посещает ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.
