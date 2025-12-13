Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на товары для активного зимнего отдыха в этом году заметно прибавил: на фигурные коньки он вырос на треть, на тюбинги - на 12%, на санки - на 7%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Наибольший рост интереса зафиксирован в сегменте фигурных коньков: количество покупок увеличилось на 31%. Средний чек составил 4 285 рублей, что на 10% выше показателей прошлого года", - подсчитали аналитики, изучив данные из средних чеков в январе-ноябре 2025 года. Спрос на классические коньки также заметно вырос - на 24%. При этом средняя стоимость снизилась на 1% и составила 3 786 рублей. Продажи тюбингов продемонстрировали прирост на 12%. Средний чек остался на уровне прошлого года - 1 551 рубль. Среди санок отмечен более умеренный рост спроса - на 7%. Средняя стоимость покупки снизилась на 5% и составила 1 389 рублей.
19:54 13.12.2025
 
В России подскочил спрос на фигурные коньки

Спрос на фигурные коньки в России подскочил на треть

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Спрос россиян на товары для активного зимнего отдыха в этом году заметно прибавил: на фигурные коньки он вырос на треть, на тюбинги - на 12%, на санки - на 7%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Наибольший рост интереса зафиксирован в сегменте фигурных коньков: количество покупок увеличилось на 31%. Средний чек составил 4 285 рублей, что на 10% выше показателей прошлого года", - подсчитали аналитики, изучив данные из средних чеков в январе-ноябре 2025 года.
Спрос на классические коньки также заметно вырос - на 24%. При этом средняя стоимость снизилась на 1% и составила 3 786 рублей. Продажи тюбингов продемонстрировали прирост на 12%. Средний чек остался на уровне прошлого года - 1 551 рубль.
Среди санок отмечен более умеренный рост спроса - на 7%. Средняя стоимость покупки снизилась на 5% и составила 1 389 рублей.
 
