Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/korabl-865515928.html
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле - 13.12.2025, ПРАЙМ
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T17:38+0300
2025-12-13T17:38+0300
технологии
общество
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба."Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курс.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 12 декабря сообщили, что объект максимально сблизится с Землей ровно через неделю. Они отметили, что дата выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров.
https://1prime.ru/20251205/korabl-865266145.html
https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_93:0:625:399_1920x0_80_0_0_ceb6285842319ef91a509bc779e226e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , ран
Технологии, Общество , РАН
17:38 13.12.2025
 
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле

Daily Star: 3I/ATLAS может быть опасным для человечества

© Фото : NASA (nasa)Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года. Архивное фото
© Фото : NASA (nasa)
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба.
"Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
5 декабря, 23:10
Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курс.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 12 декабря сообщили, что объект максимально сблизится с Землей ровно через неделю. Они отметили, что дата выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров.
Пуск РН Союз-2.1а с ПК Союз МС-22 с космодрома Байконур
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями
16 ноября, 06:34
 
ТехнологииОбществоРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала