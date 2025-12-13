https://1prime.ru/20251213/korabl-865515928.html

Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле

Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле - 13.12.2025, ПРАЙМ

Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле

Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T17:38+0300

2025-12-13T17:38+0300

2025-12-13T17:38+0300

технологии

общество

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба."Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курс.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 12 декабря сообщили, что объект максимально сблизится с Землей ровно через неделю. Они отметили, что дата выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров.

https://1prime.ru/20251205/korabl-865266145.html

https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , ран