https://1prime.ru/20251213/korabl-865515928.html
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле - 13.12.2025, ПРАЙМ
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T17:38+0300
2025-12-13T17:38+0300
2025-12-13T17:38+0300
технологии
общество
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба."Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курс.Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН 12 декабря сообщили, что объект максимально сблизится с Землей ровно через неделю. Они отметили, что дата выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров.
https://1prime.ru/20251205/korabl-865266145.html
https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_93:0:625:399_1920x0_80_0_0_ceb6285842319ef91a509bc779e226e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , ран
Технологии, Общество , РАН
Ученые запаниковали из-за приближения "инопланетного корабля" к Земле
Daily Star: 3I/ATLAS может быть опасным для человечества
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ.
Космический объект 3I/ATLAS, часто называемый "инопланетным кораблем", может создать большие риски при сближении с Землей, пишет
газета The Daily Star со ссылкой на слова астрофизика из Гарварда Ави Леба.
"Если 3I/ATLAS имеет технологическое происхождение, он может представлять угрозу для человечества. У нас нет протокола реагирования на инопланетные технологии, но после первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов", — цитирует издание слова ученого.
СМИ раскрыли новые детали об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
Астрофизик также предупредил об огромном риске столкновения космического объекта с Землей, если его траектория изменится и отклонится от ожидаемого курс.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более 7,5 миллиарда лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
12 декабря сообщили, что объект максимально сблизится с Землей ровно через неделю. Они отметили, что дата выделена скорее математически, но объект уже почти на минимальном расстоянии от Земли, которое составляет 271 миллион километров.
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями