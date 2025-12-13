Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР - 13.12.2025
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР - 13.12.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР
Правительство направит свыше 1 миллиарда рублей на развитие угольной промышленности в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба кабмина РФ. | 13.12.2025
2025-12-13T11:03+0300
2025-12-13T11:03+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство направит свыше 1 миллиарда рублей на развитие угольной промышленности в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Свыше 1 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства будут направлены региональному фонду развития промышленности. С помощью средств, как рассказали в правительстве, будет предоставлена субсидия на реализацию проекта, предусматривающего подготовку и ввод в эксплуатацию 12-й восточной лавы шахты "Белореченская". "Решение позволит увеличить среднемесячную добычу угля в этой шахте до 60 тыс. т и поддержать стабильную работу топливно-энергетического комплекса региона", - сообщили в пресс-службе кабмина и напомнили, что вопрос был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.
промышленность, рф, лнр
Промышленность, РФ, ЛНР
11:03 13.12.2025
 
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Добыча угля. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство направит свыше 1 миллиарда рублей на развитие угольной промышленности в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Свыше 1 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средства будут направлены региональному фонду развития промышленности.
С помощью средств, как рассказали в правительстве, будет предоставлена субсидия на реализацию проекта, предусматривающего подготовку и ввод в эксплуатацию 12-й восточной лавы шахты "Белореченская".
"Решение позволит увеличить среднемесячную добычу угля в этой шахте до 60 тыс. т и поддержать стабильную работу топливно-энергетического комплекса региона", - сообщили в пресс-службе кабмина и напомнили, что вопрос был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.
Правительство и Минпромторг продолжат поддержку промышленного комплекса ЛНР
3 октября, 21:43
 
