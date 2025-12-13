https://1prime.ru/20251213/lnr-865508549.html

Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР

Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР - 13.12.2025, ПРАЙМ

Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР

13.12.2025

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Правительство направит свыше 1 миллиарда рублей на развитие угольной промышленности в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Свыше 1 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета Луганской Народной Республике на поддержку горнодобывающей отрасли. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Отмечается, что средства будут направлены региональному фонду развития промышленности. С помощью средств, как рассказали в правительстве, будет предоставлена субсидия на реализацию проекта, предусматривающего подготовку и ввод в эксплуатацию 12-й восточной лавы шахты "Белореченская". "Решение позволит увеличить среднемесячную добычу угля в этой шахте до 60 тыс. т и поддержать стабильную работу топливно-энергетического комплекса региона", - сообщили в пресс-службе кабмина и напомнили, что вопрос был рассмотрен на заседании правительства 10 декабря.

