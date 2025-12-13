Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали необычное заявление о войне с Россией - 13.12.2025
На Западе сделали необычное заявление о войне с Россией
2025-12-13T11:10+0300
2025-12-13T11:10+0300
сша
запад
европа
ес
нато
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЕC не должен начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы должны отказаться от опасного плана ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог", — говорится в публикации.Мема отметил, что Россия не враг Западу, администрация президента США Дональда Трампа заявила об этом ясно. По его мнению враг — это Европейский союз.Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
сша
запад
европа
сша, запад, европа, ес, нато
США, ЗАПАД, ЕВРОПА, ЕС, НАТО
11:10 13.12.2025
 
На Западе сделали необычное заявление о войне с Россией

Мема: Европа должна избежать войны с Россией

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЕC не должен начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"Мы должны отказаться от опасного плана ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог", — говорится в публикации.
Мема отметил, что Россия не враг Западу, администрация президента США Дональда Трампа заявила об этом ясно. По его мнению враг — это Европейский союз.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
СШАЗАПАДЕВРОПАЕСНАТО
 
 
