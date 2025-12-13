https://1prime.ru/20251213/mema-865508693.html

На Западе сделали необычное заявление о войне с Россией

ЕC не должен начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы должны отказаться от | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T11:10+0300

сша

запад

европа

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЕC не должен начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Мы должны отказаться от опасного плана ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог", — говорится в публикации.Мема отметил, что Россия не враг Западу, администрация президента США Дональда Трампа заявила об этом ясно. По его мнению враг — это Европейский союз.Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".

