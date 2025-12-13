На Западе сделали необычное заявление о войне с Россией
Мема: Европа должна избежать войны с Россией
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. ЕC не должен начинать войну с Россией, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Мы должны отказаться от опасного плана ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог", — говорится в публикации.
Мема отметил, что Россия не враг Западу, администрация президента США Дональда Трампа заявила об этом ясно. По его мнению враг — это Европейский союз.
Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та сама пойдет на такой шаг, то Москва готова к этому прямо сейчас.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии".
