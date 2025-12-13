https://1prime.ru/20251213/mid-865516371.html

МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом

россия

брюссель

мария захарова

мид

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД. Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве, отметила она.

брюссель

2025

россия, брюссель, мария захарова, мид