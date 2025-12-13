https://1prime.ru/20251213/mid-865516371.html
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом - 13.12.2025, ПРАЙМ
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом
Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T19:07+0300
2025-12-13T19:07+0300
2025-12-13T19:07+0300
россия
брюссель
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД. Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве, отметила она.
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_277:0:2338:1546_1920x0_80_0_0_a3506fb15e2308cc1a2b277b07eb4f0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, мария захарова, мид
РОССИЯ, Брюссель, Мария Захарова, МИД
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом
МИД: распоряжение активами РФ без согласия нарушает нормы международного права