МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом - 13.12.2025
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом - 13.12.2025, ПРАЙМ
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом
Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T19:07+0300
2025-12-13T19:07+0300
россия
брюссель
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД. Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве, отметила она.
брюссель
россия, брюссель, мария захарова, мид
РОССИЯ, Брюссель, Мария Захарова, МИД
19:07 13.12.2025
 
МИД назвал заморозку российских активов противоправным актом

МИД: распоряжение активами РФ без согласия нарушает нормы международного права

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Распоряжение без согласия российской стороны ее суверенными активами представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит" – представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Какими бы псевдоюридическими уловками это в Брюсселе не пытались оправдать, речь идет об откровенном банальном воровстве, отметила она.
РОССИЯ Брюссель Мария Захарова МИД
 
 
