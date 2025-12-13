Минфин предупредил о возможном росте цен на жилье из-за семейной ипотеки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-13T06:52+0300
2025-12-13T08:16+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России приведет к росту цен на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан, следует из ответа заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 20 ноября направила обращение в Минфин РФ с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России. "Распространение действия программы ("семейная ипотека" - ред.) на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан", - сказано в документе. Кроме того, в министерстве отметили, что данное предложение потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены. "На ипотечном рынке возникли существенные диспропорции, когда значительная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных ипотечных программ (свыше 90% выданных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы "семейная ипотека" составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ", - говорится в документе. В ведомстве также напомнили, что ранее правительством РФ были внесены изменения в программу семейной ипотеки в части ее распространения на вторичный рынок жилья для семей с одним ребенком до 6 лет на всей территории России в городах, где строится два и менее новых дома, за исключением населенных пунктов, входящих в состав Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской областей, включив покупку жилья в многоквартирных домах, которые не должны быть признаны непригодными для постоянного проживания, не должны являться аварийными, а также не должны быть старше 20 лет по состоянию на дату заключения кредитного договора.
06:52 13.12.2025 (обновлено: 08:16 13.12.2025)
 
Минфин предупредил о возможном росте цен на жилье из-за семейной ипотеки

РИА Новости: распространение семейной ипотеки на вторичный рынок снизит доступность жилья

Вид на дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Распространение семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России приведет к росту цен на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан, следует из ответа заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина 20 ноября направила обращение в Минфин РФ с просьбой распространить программу семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России.
"Распространение действия программы ("семейная ипотека" - ред.) на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан", - сказано в документе.
Кроме того, в министерстве отметили, что данное предложение потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, источники покрытия которых не определены.
"На ипотечном рынке возникли существенные диспропорции, когда значительная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных ипотечных программ (свыше 90% выданных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы "семейная ипотека" составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ", - говорится в документе.
В ведомстве также напомнили, что ранее правительством РФ были внесены изменения в программу семейной ипотеки в части ее распространения на вторичный рынок жилья для семей с одним ребенком до 6 лет на всей территории России в городах, где строится два и менее новых дома, за исключением населенных пунктов, входящих в состав Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской областей, включив покупку жилья в многоквартирных домах, которые не должны быть признаны непригодными для постоянного проживания, не должны являться аварийными, а также не должны быть старше 20 лет по состоянию на дату заключения кредитного договора.
 
