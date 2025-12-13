https://1prime.ru/20251213/minoborony-865510408.html

ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины - 13.12.2025, ПРАЙМ

ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T12:35+0300

2025-12-13T12:35+0300

2025-12-13T12:35+0300

россия

украина

рф

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864698697_0:145:2797:1718_1920x0_80_0_0_8f985224df4932ce4da2b2cd99015373.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://1prime.ru/20251206/spetsoperatsiya-865277424.html

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, рф, киев