ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины - 13.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины - 13.12.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами... | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
россия, украина, рф, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Киев
12:35 13.12.2025
 
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины и объектам ТЭК

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
6 декабря, 12:32
6 декабря, 12:32
 
РОССИЯ УКРАИНА РФ Киев
 
 
