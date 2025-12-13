https://1prime.ru/20251213/minoborony-865510408.html
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины - 13.12.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T12:35+0300
2025-12-13T12:35+0300
2025-12-13T12:35+0300
россия
украина
рф
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864698697_0:145:2797:1718_1920x0_80_0_0_8f985224df4932ce4da2b2cd99015373.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщило министерство обороны РФ. "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://1prime.ru/20251206/spetsoperatsiya-865277424.html
украина
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864698697_157:0:2640:1862_1920x0_80_0_0_08a683c2d3f8ee62133ed82389059aeb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, рф, киев
РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Киев
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ВПК Украины
Минобороны: ВС России нанесли удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины и объектам ТЭК