ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска - 13.12.2025
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска - 13.12.2025, ПРАЙМ
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Красноармейска, атака отражена, сообщили в Минобороны РФ. | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Красноармейска, атака отражена, сообщили в Минобороны РФ. "Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
2025
россия, красноармейск, рф, всу
РОССИЯ, Красноармейск, РФ, ВСУ
12:47 13.12.2025
 
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска

МО РФ: ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Красноармейска в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Военнослужащий группировки войск "Центр" в Красноармейске в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Красноармейска, атака отражена, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
