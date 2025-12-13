https://1prime.ru/20251213/minoborony-865511093.html
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. ВСУ предприняли попытку прорыва на северную окраину Красноармейска, атака отражена, сообщили в Минобороны РФ. "Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
