Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в ДНР - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/minoborony-865511603.html
Российские военные предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в ДНР
Российские военные предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в ДНР - 13.12.2025, ПРАЙМ
Российские военные предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в ДНР
Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлое в ДНР, потери противника составили 11 боевиков, сообщило... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T13:21+0300
2025-12-13T13:21+0300
россия
общество
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлое в ДНР, потери противника составили 11 боевиков, сообщило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://1prime.ru/20251213/minoborony-865511093.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, всу
РОССИЯ, Общество , РФ, ВСУ
13:21 13.12.2025
 
Российские военные предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в ДНР

Минобороны: ВС России предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в районе Светлое в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлое в ДНР, потери противника составили 11 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
ВС России отразили попытку прорыва ВСУ на северную окраину Красноармейска
12:47
 
РОССИЯОбществоРФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала