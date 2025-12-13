https://1prime.ru/20251213/minoborony-865511603.html
Российские военные предотвратили попытку выхода ВСУ из окружения в ДНР
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Российские подразделения группировки "Центр" предотвратили попытку выхода ВСУ в районе Светлое в ДНР, потери противника составили 11 боевиков, сообщило Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
