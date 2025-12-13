https://1prime.ru/20251213/minpromtorg-865505916.html

Объем торговли Афганистана с Россией вырос за восемь месяцев

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Объем торговли Афганистана с Россией за 8 месяцев текущего афганского года (начался 21 марта - ред.) достиг уровня в 366 миллионов долларов, показав большой рост, сообщила в субботу пресс-служба афганского министерства промышленности и торговли. "Согласно статистическим данным министерства, за первые восемь месяцев текущего года по солнечной хиджре объем торговли между Афганистаном и Россией составил 366 миллионов долларов. За аналогичный период прошлого года объем торговли составлял всего 174 миллиона долларов, что демонстрирует рост на 192 миллиона долларов", - говорится в сообщении. По словам пресс-секретаря минпромторга Абдула Салама Джавада, основные экспортные товары Афганистана в Россию включают в себя изюм, курагу, минералы, паровые котлы, тальк и хлопок. "Импорт из России, в свою очередь, состоит из природного газа, бензина, древесины, подсолнечного масла, сырья для заводов, пшеницы и дизельного топлива", - сказал Джавад. Афганские эксперты в сфере экономики полагают, что укрепление торговых связей между Кабулом и Москвой может открыть путь для совместных инвестиций, особенно в энергетику, сельское хозяйство и промышленность, что в конечном итоге будет способствовать большей экономической стабильности в Афганистане. "Мы импортируем большую часть нашей древесины из России, поэтому крайне важно упростить транспортные, логистические и визовые процедуры для наших торговцев. Особое значение имеют деловые визы. Этот товарооборот потенциально может достичь стоимости от 1 до 2 миллиардов долларов", - приводит мнение члена правления Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Ханджана Алакозая новостной портал Tolo news. По мнению экономического эксперта Абдула Насира Рештии, развитие торговых отношений с РФ крайне выгодно Афганистану. "Россия является мощным экономическим игроком в регионе. Налаживание экономических связей с такой страной крайне выгодно Афганистану, поскольку российские рынки являются одним из лучших вариантов для афганского экспорта", - заявил эксперт. Как отмечает Tolo news, Россия является одним из крупнейших мировых производителей продовольствия, нефти и газа, металлов и промышленного сырья. Доступ к этому рынку может помочь Афганистану обеспечить себя необходимыми товарами по стабильным и разумным ценам.

