Назван размер технологического сбора на электронную продукцию в России - 13.12.2025
Назван размер технологического сбора на электронную продукцию в России
Назван размер технологического сбора на электронную продукцию в России - 13.12.2025
Назван размер технологического сбора на электронную продукцию в России
Размер технологического сбора на электронную продукцию в России будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей за... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T10:23+0300
2025-12-13T10:32+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/87/836508721_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9bf9f47b12ffe6adc598b08c17a82525.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Размер технологического сбора на электронную продукцию в России будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей за каждую единицу продукции, содержащей электронную компонентную базу, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий федеральный закон. "Размеры технологического сбора устанавливаются правительством Российской Федерации в российских рублях в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу электронной компонентной базы (каждый электронный модуль) и (или) каждую единицу промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронную базу), в зависимости от их вида, ... составляют не более 5 000 рублей", - говорится в документе. В Минпромторге РФ отметили РИА Новости, что в настоящее время механизм взимания технологического сбора прорабатывается и будет определен правительством. В дальнейшем он будет закреплен в рамках подзаконного акта. В конце ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой. Ранее Минпромторг РФ сообщал, что новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны. В Минпромторге РФ указывали, что поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм. В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа.
https://1prime.ru/20251126/siluanov-864969906.html
https://1prime.ru/20251110/sbor-864382797.html
рф
технологии, россия, рф, владимир путин, минпромторг
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минпромторг
10:23 13.12.2025 (обновлено: 10:32 13.12.2025)
 
Назван размер технологического сбора на электронную продукцию в России

РИА Новости: техсбор на электронную продукцию не превысит 5 тысяч рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов
Процессор - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Процессор. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Размер технологического сбора на электронную продукцию в России будет устанавливаться в фиксированных ценовых значениях, при этом не превысит 5 тысяч рублей за каждую единицу продукции, содержащей электронную компонентную базу, выяснило РИА Новости, проанализировав соответствующий федеральный закон.
"Размеры технологического сбора устанавливаются правительством Российской Федерации в российских рублях в виде фиксированных ценовых значений за каждую единицу электронной компонентной базы (каждый электронный модуль) и (или) каждую единицу промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронную базу), в зависимости от их вида, ... составляют не более 5 000 рублей", - говорится в документе.
Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал введение технологического сбора в 2026 году
26 ноября, 22:09
В Минпромторге РФ отметили РИА Новости, что в настоящее время механизм взимания технологического сбора прорабатывается и будет определен правительством. В дальнейшем он будет закреплен в рамках подзаконного акта.
В конце ноября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в числе прочего вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор на продукцию с электронной компонентной базой.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что новый механизм разработан для финансирования развития электронной и радиоэлектронной промышленности страны для укрепления технологического суверенитета. Средства от такого сбора планируется направлять на программы господдержки электронной и радиоэлектронной промышленности страны.
В Минпромторге РФ указывали, что поэтапное введение технологического сбора в России позволит бизнесу адаптироваться, а государству со своей стороны отладить механизм. В рамках первого этапа планируется ввести технологический сбор на готовую электронную продукцию, такую как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли.
Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны. До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
В Минпромторге назвали цель введения технологического сбора
10 ноября, 15:52
 
ТехнологииРОССИЯРФВладимир ПутинМинпромторг
 
 
