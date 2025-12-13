https://1prime.ru/20251213/mintrans-865509780.html

Минтранс рассказал о господдержке на приведение дорог Крыма в норматив

13.12.2025

Господдержка на приведение дорог Крыма в норматив в 2026 году вырастет до 10 миллиардов рублей с 2,9 миллиарда рублей в текущем, сообщил Минтранс РФ.

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Господдержка на приведение дорог Крыма в норматив в 2026 году вырастет до 10 миллиардов рублей с 2,9 миллиарда рублей в текущем, сообщил Минтранс РФ. "Министр транспорта встретился с главой региона Сергеем Аксеновым, стороны подробно обсудили планы и приоритеты развития транспортного комплекса на полуострове. В текущем году объем господдержки на приведение региональных дорог в норматив составил 2,9 миллиарда рублей. На 2026 год предусмотрено 10 миллиардов рублей, что позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативе с 46,6 до 51%", - говорится в сообщении министерства на платформе Max. Кроме того, на 2026 год запланировано завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автодороги Р-280 "Новороссия". Трасса стала популярным дополнительным маршрутом на курорты полуострова. Завершение работ позволит повысить пропускную способность на участке, сделав его более безопасным. "Республика Крым – важный транспортно-логистический узел Юга России. Наша совместная задача – обеспечить стабильное и системное развитие транспортного комплекса в регионе. Мы видим активную работу вашей команды в этом направлении", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Андрея Никитина. Также в рамках рабочего визита был поднят вопрос обновления парка общественного транспорта. Так, Минтрансом утверждена дополнительная мера поддержки в виде прямой субсидии: на 2026-2028 годы региону выделено 453,1 миллиона рублей на поставку современного подвижного состава. "Особое внимание уделяется развитию автомобильных пунктов пропуска. В Джанкое и Армянске установили портальные инспекционно-досмотровые комплексы, которые позволяют безопасно сканировать машины без остановки движения. В результате время проверки легковых автомобилей сократилось в 5 раз, что особенно важно в пиковый туристический сезон. До конца года число комплексов планируется увеличить, в том числе оснастить пункт пропуска Перекоп", - добавляется в сообщении. Во время рабочей встречи министр проинформировал главу региона об итогах очередного заседания правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Тогда глава комиссии, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что на сегодня собрано более 90% разлившегося мазута.

