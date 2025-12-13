Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирошник прокомментировал потерю Северска - 13.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251213/miroshnik-865498919.html
Мирошник прокомментировал потерю Северска
Мирошник прокомментировал потерю Северска - 13.12.2025, ПРАЙМ
Мирошник прокомментировал потерю Северска
Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T01:14+0300
2025-12-13T01:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498919.jpg?1765577695
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев. "В данном случае это (потеря Северска - ред.) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию - ред.) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины", - сказал Мирошник газете "Известия".
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, общество, рф, украина, запад, валерий герасимов, владимир путин, вс рф, мид рф
РОССИЯ, Экономика, Общество , РФ, УКРАИНА, ЗАПАД, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ, МИД РФ, МИД
01:14 13.12.2025
 
Мирошник прокомментировал потерю Северска

Мирошник: потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС России

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев.
"В данном случае это (потеря Северска - ред.) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию - ред.) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины", - сказал Мирошник газете "Известия".
 
Экономика РОССИЯ Общество РФ УКРАИНА ЗАПАД Валерий Герасимов Владимир Путин ВС РФ МИД РФ
 
 
