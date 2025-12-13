https://1prime.ru/20251213/miroshnik-865498919.html
Мирошник прокомментировал потерю Северска
Мирошник прокомментировал потерю Северска - 13.12.2025, ПРАЙМ
Мирошник прокомментировал потерю Северска
Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС РФ и ослабить Россию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину в четверг сообщил, что Северск освобожден. Со взятием Северска созданы условия для наступления в направлении Славянска, заявил командующий "Южной" группировкой войск Сергей Медведев.
"В данном случае это (потеря Северска - ред.) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию - ред.) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины", - сказал Мирошник газете "Известия".
Мирошник прокомментировал потерю Северска
Мирошник: потеря Северска показывает Западу, что Украина не может нанести ущерб ВС России
