https://1prime.ru/20251213/moshenniki-865504195.html

Мошенники начали провоцировать блокировку банковских карт в своих схемах

Мошенники начали провоцировать блокировку банковских карт в своих схемах - 13.12.2025, ПРАЙМ

Мошенники начали провоцировать блокировку банковских карт в своих схемах

Мошенники блокируют банковские карты россиян в рамках комбинированных атак, при этом какой-либо угрозы денежным средствам это не представляет, следует из опроса | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T07:47+0300

2025-12-13T07:47+0300

2025-12-13T08:14+0300

финансы

банки

альфа-банк

втб

дом.рф

https://cdnn.1prime.ru/img/77339/17/773391701_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_876108bc88ccfe4889e390067285b6f8.jpg

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Мошенники блокируют банковские карты россиян в рамках комбинированных атак, при этом какой-либо угрозы денежным средствам это не представляет, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. "Банки обязаны заблокировать карту по обращению на горячую линию банка, так как это разумная мера защиты для сохранности денежных средств клиента. Для блокировки достаточно стандартных данных клиента: номер карты, ФИО или телефон клиента. Мошенники используют данный алгоритм для мошеннических целей, а именно для дальнейшего манипулирования клиентом, создавая угрозу его денежным средствам", - рассказали агентству в Альфа-банке. Руководитель блока "Риски и взыскания" "Ренессанс Банка" Василий Сивохин отметил, что такие атаки проводятся злоумышленниками в рамках более сложных схем, где блокировка карты является лишь одним из этапов. Это подтвердили и в ВТБ, отметив, что угрозы блокировки карт раньше часто применялись в сочетании со звонками якобы от службы безопасности банка, чтобы напугать россиян и создать иллюзию возможности причинить серьезный вред. Однако это не так, заверяют в кредитных организациях. "Блокировка карты не может автоматически привести к каким-либо потерям со стороны владельца карты - мошенники не смогут вывести с нее средства самостоятельно", - пояснили в Т-Банке. "Мы рекомендуем сохранять холодную голову и не общаться с мошенниками. Пока вы не пошли на контакт и ничего не предприняли по их указаниям, они не могут нанести реальный вред - только напугать и доставить неудобства", - советуют в кредитной организации. При этом в банках советуют жертвам такой схемы не пытаться разблокировать карты - если ее данные стали известны третьим лицам, она может быть небезопасна для клиента. "Обычно банки рекомендуют перевыпустить такую карту", - отметили в банке "Дом.РФ".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, альфа-банк, втб, дом.рф