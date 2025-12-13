Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря - 13.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251213/moskva-865498772.html
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря - 13.12.2025, ПРАЙМ
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря
Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T01:05+0300
2025-12-13T01:05+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498772.jpg?1765577149
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней. Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов. Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
01:05 13.12.2025
 
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря

Более 900 рейсов задержали в аэропортах московского авиаузла 12 декабря

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов.
Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
 
Заголовок открываемого материала