Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней. Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов. Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах. Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

