https://1prime.ru/20251213/moskva-865498772.html
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря - 13.12.2025, ПРАЙМ
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря
Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T01:05+0300
2025-12-13T01:05+0300
2025-12-13T01:05+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498772.jpg?1765577149
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов.
Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
Более 900 рейсов задержаны в аэропортах Москвы 12 декабря
Более 900 рейсов задержали в аэропортах московского авиаузла 12 декабря
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов.
Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковском" были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.