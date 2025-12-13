https://1prime.ru/20251213/napitki-865505180.html
Эксперт РАН рассказал, как выбрать сладкие напитки
Эксперт РАН рассказал, как выбрать сладкие напитки - 13.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт РАН рассказал, как выбрать сладкие напитки
При покупке сладких напитков в первую очередь нужно смотреть на состав и срок годности - чем он продолжительнее, тем больше консервантов в составе, рассказал... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T08:21+0300
2025-12-13T08:21+0300
2025-12-13T08:21+0300
бизнес
россия
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/83889/29/838892977_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_d9971fcbc9dd972e3a519b34429005a8.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. При покупке сладких напитков в первую очередь нужно смотреть на состав и срок годности - чем он продолжительнее, тем больше консервантов в составе, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "При покупке, в первую очередь, обязательно нужно смотреть состав. Сейчас очень мало напитков делается только на натуральной основе, как когда-то в советские годы. Второе, на что нужно обращать внимание - это срок годности. Чем продолжительнее срок годности, тем больше в составе консервантов", - сообщил он. Панасюк заверил, что не все такие напитки вредные. Их можно смело пить, но в меру. Но лучше сварить дома компот или приготовить морс. "Пейте с удовольствием", - сказал он.
https://1prime.ru/20251204/olive-865204926.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83889/29/838892977_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5f31128f824860bc85aaba617162a0f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ран
Эксперт РАН рассказал, как выбрать сладкие напитки
Эксперт Панасюк: при покупке сладких напитков нужно смотреть на состав и срок годности
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. При покупке сладких напитков в первую очередь нужно смотреть на состав и срок годности - чем он продолжительнее, тем больше консервантов в составе, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"При покупке, в первую очередь, обязательно нужно смотреть состав. Сейчас очень мало напитков делается только на натуральной основе, как когда-то в советские годы. Второе, на что нужно обращать внимание - это срок годности. Чем продолжительнее срок годности, тем больше в составе консервантов", - сообщил он.
Панасюк заверил, что не все такие напитки вредные. Их можно смело пить, но в меру. Но лучше сварить дома компот или приготовить морс. "Пейте с удовольствием", - сказал он.
Россиянам назвали минимальную стоимость набора продуктов для "Оливье"