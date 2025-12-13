https://1prime.ru/20251213/napitki-865505180.html

Эксперт РАН рассказал, как выбрать сладкие напитки

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. При покупке сладких напитков в первую очередь нужно смотреть на состав и срок годности - чем он продолжительнее, тем больше консервантов в составе, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "При покупке, в первую очередь, обязательно нужно смотреть состав. Сейчас очень мало напитков делается только на натуральной основе, как когда-то в советские годы. Второе, на что нужно обращать внимание - это срок годности. Чем продолжительнее срок годности, тем больше в составе консервантов", - сообщил он. Панасюк заверил, что не все такие напитки вредные. Их можно смело пить, но в меру. Но лучше сварить дома компот или приготовить морс. "Пейте с удовольствием", - сказал он.

