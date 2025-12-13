https://1prime.ru/20251213/neva-865517341.html

Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе

2025-12-13T20:19+0300

бизнес

россия

москва

автодор

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, где в субботу произошло ДТП, запущено по левой полосе, сообщила госкомпания "Автодор". Ранее в субботу "Автодор" сообщал, что движение на данном отрезке трассы в сторону Москвы было закрыто из-за ДТП. "Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запущено по левой полосе", - говорится в сообщении.

