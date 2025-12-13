Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе - 13.12.2025
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе - 13.12.2025, ПРАЙМ
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе
Движение автомобилей на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, где в субботу произошло ДТП, запущено по левой полосе, сообщила госкомпания... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T20:19+0300
2025-12-13T20:19+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, где в субботу произошло ДТП, запущено по левой полосе, сообщила госкомпания "Автодор". Ранее в субботу "Автодор" сообщал, что движение на данном отрезке трассы в сторону Москвы было закрыто из-за ДТП. "Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запущено по левой полосе", - говорится в сообщении.
Новости
бизнес, россия, москва, автодор
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Автодор
20:19 13.12.2025
 
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе

Движение на 78-м километре М-11 "Нева" в сторону Москвы запущено по левой полосе

© РИА Новости . Мария Девахина
Служебная машина сотрудника ДПС - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Служебная машина сотрудника ДПС . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, где в субботу произошло ДТП, запущено по левой полосе, сообщила госкомпания "Автодор".
Ранее в субботу "Автодор" сообщал, что движение на данном отрезке трассы в сторону Москвы было закрыто из-за ДТП.
"Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запущено по левой полосе", - говорится в сообщении.
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП
15:13
 
Бизнес РОССИЯ МОСКВА Автодор
 
 
