Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе - 13.12.2025, ПРАЙМ
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе
Движение автомобилей на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, где в субботу произошло ДТП, запущено по левой полосе, сообщила госкомпания... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T20:19+0300
2025-12-13T20:19+0300
2025-12-13T20:19+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Движение автомобилей на 78-м километре трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы, где в субботу произошло ДТП, запущено по левой полосе, сообщила госкомпания "Автодор". Ранее в субботу "Автодор" сообщал, что движение на данном отрезке трассы в сторону Москвы было закрыто из-за ДТП. "Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запущено по левой полосе", - говорится в сообщении.
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" запустили по левой полосе
Движение на 78-м километре М-11 "Нева" в сторону Москвы запущено по левой полосе