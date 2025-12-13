Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины - 13.12.2025, ПРАЙМ
"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
Европа проиграет от любого варианта урегулирования конфликта на Украине, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T17:52+0300
2025-12-13T17:53+0300
мировая экономика
украина
сша
вашингтон
владимир путин
джаред кушнер
ес
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европа проиграет от любого варианта урегулирования конфликта на Украине, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd."Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери &lt;…&gt; Более того, без поддержки США европейцам будет трудно помочь Украине и восстановить собственные вооруженные силы. В общем, как бы то ни было, они проиграют", — говорится в материале.Автор отмечает, что ЕС в попытках помешать мирному процессу на Украине "угодил между молотом и наковальней" и потерял всякое влияние на разрешение конфликта.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
украина
сша
вашингтон
17:52 13.12.2025 (обновлено: 17:53 13.12.2025)
 
"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

UnHerd: ЕС проиграет от любого исхода мирного процесса по Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европа проиграет от любого варианта урегулирования конфликта на Украине, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd.
"Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери <…> Более того, без поддержки США европейцам будет трудно помочь Украине и восстановить собственные вооруженные силы. В общем, как бы то ни было, они проиграют", — говорится в материале.
СМИ: Четыре страны выступили с критикой плана ЕС по активам России
17:44
Автор отмечает, что ЕС в попытках помешать мирному процессу на Украине "угодил между молотом и наковальней" и потерял всякое влияние на разрешение конфликта.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Журналист рассказал о провале стратегии ЕС по Украине
7 декабря, 23:26
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАВАШИНГТОНВладимир ПутинДжаред КушнерЕС
 
 
