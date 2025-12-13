https://1prime.ru/20251213/novosti-865516515.html

"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

"Загнали в угол": на Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европа проиграет от любого варианта урегулирования конфликта на Украине, пишет директор аналитического центра Eurointelligence Вольфганг Мюнхау в статье для Unherd."Европейцы сами загнали себя в угол, так и не придумав реалистичного плана ни на случай войны, ни на случай мира. Если соглашение все же будет достигнуто, перед США и Россией откроются обширные возможности для бизнеса, а на плечи ЕС лягут расходы, связанные с финансированием членства Украины в блоке. Если же стороны так и не договорятся, Украине светят дальнейшие территориальные потери <…> Более того, без поддержки США европейцам будет трудно помочь Украине и восстановить собственные вооруженные силы. В общем, как бы то ни было, они проиграют", — говорится в материале.Автор отмечает, что ЕС в попытках помешать мирному процессу на Украине "угодил между молотом и наковальней" и потерял всякое влияние на разрешение конфликта.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.

