В США сообщили тревожные новости Киеву о положении в зоне СВО - 13.12.2025, ПРАЙМ
В США сообщили тревожные новости Киеву о положении в зоне СВО
В США сообщили тревожные новости Киеву о положении в зоне СВО - 13.12.2025, ПРАЙМ
В США сообщили тревожные новости Киеву о положении в зоне СВО
Европа, предпринимая попытки спасти Украину, сознательно затягивает время в надежде на возможную смену политического курса США после промежуточных выборов,... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T23:04+0300
2025-12-13T23:04+0300
в мире
европа
киев
украина
скотт риттер
оон
дмитрий песков
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европа, предпринимая попытки спасти Украину, сознательно затягивает время в надежде на возможную смену политического курса США после промежуточных выборов, однако подобная тактика обречена на провал, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Все, что они делают, — создают политические трудности для президента и пытаются продлить жизнеспособность Зеленского. Но это не работает, потому что прямо сейчас на линии фронта украинская армия находится почти в состоянии полного коллапса, и спасти эту ситуацию уже невозможно", — подчеркнул эксперт.Риттер также обратил внимание на критическое состояние энергетической системы на Украине и отметил, что правительство Зеленского фактически разваливается на фоне тяжелого финансового положения Киева."Стратегия оттягивания неизбежного не работает. При этом, чем более отчаянным будет положение Украины, тем жестче и визгливее будет риторика из Европы", — резюмировал он.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
европа
киев
украина
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
в мире, европа, киев, украина, скотт риттер, оон, дмитрий песков, василий небензя
В мире, ЕВРОПА, Киев, УКРАИНА, Скотт Риттер, ООН, Дмитрий Песков, Василий Небензя
23:04 13.12.2025
 
В США сообщили тревожные новости Киеву о положении в зоне СВО

Риттер: стратегия Европы по спасению Украины терпит провал

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Европа, предпринимая попытки спасти Украину, сознательно затягивает время в надежде на возможную смену политического курса США после промежуточных выборов, однако подобная тактика обречена на провал, заявил американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Все, что они делают, — создают политические трудности для президента и пытаются продлить жизнеспособность Зеленского. Но это не работает, потому что прямо сейчас на линии фронта украинская армия находится почти в состоянии полного коллапса, и спасти эту ситуацию уже невозможно", — подчеркнул эксперт.
Риттер также обратил внимание на критическое состояние энергетической системы на Украине и отметил, что правительство Зеленского фактически разваливается на фоне тяжелого финансового положения Киева.
"Стратегия оттягивания неизбежного не работает. При этом, чем более отчаянным будет положение Украины, тем жестче и визгливее будет риторика из Европы", — резюмировал он.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
В мире, ЕВРОПА, Киев, УКРАИНА, Скотт Риттер, ООН, Дмитрий Песков, Василий Небензя
 
 
