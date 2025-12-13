Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Одесситка рассказала, что украинцев готовят к уходу Зеленского - 13.12.2025
Одесситка рассказала, что украинцев готовят к уходу Зеленского
Одесситка рассказала, что украинцев готовят к уходу Зеленского - 13.12.2025, ПРАЙМ
Одесситка рассказала, что украинцев готовят к уходу Зеленского
Украинцев готовят к уходу Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, поделилась мнением с РИА Новости жительница Одессы. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T03:12+0300
2025-12-13T03:20+0300
общество
экономика
украина
одесса
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украинцев готовят к уходу Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, поделилась мнением с РИА Новости жительница Одессы. "Да, такое мнение есть... То, что придет (к власти - ред.) кто-то из военных - да, такое может быть", - сказала собеседница агентства. Она напомнила, что в Одессе уже поменяли руководство, назначив новым главой человека "из военных". "То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению войны и усилению военной диктатуры", - считает одесситка. Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть такая возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
украина
одесса
сша
общество, украина, одесса, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
Общество , Экономика, УКРАИНА, Одесса, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
03:12 13.12.2025 (обновлено: 03:20 13.12.2025)
 
Одесситка рассказала, что украинцев готовят к уходу Зеленского

РИА Новости: украинцев готовят к уходу Зеленского и усилению военной диктатуры

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Украинцев готовят к уходу Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры, поделилась мнением с РИА Новости жительница Одессы.
"Да, такое мнение есть... То, что придет (к власти - ред.) кто-то из военных - да, такое может быть", - сказала собеседница агентства.
Она напомнила, что в Одессе уже поменяли руководство, назначив новым главой человека "из военных".
"То есть они готовятся. Власть готовится к продолжению войны и усилению военной диктатуры", - считает одесситка.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть такая возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАОдессаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
