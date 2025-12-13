Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области - 13.12.2025
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
2025-12-13T15:30+0300
УФА, 13 дек - ПРАЙМ. Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области, движение поездов на станции не было нарушено, опасных последствий удалось избежать, сообщает центральное Межрегиональное следственное управление на транспорте. "По предварительным данным, вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном. Два из них опрокинулись, однако движение поездов на станции не было нарушено, и опасных последствий удалось избежать", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате происшествий нет, ведутся восстановительные работы, отмечает управление. "Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили следователи.
15:30 13.12.2025
 
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области

УФА, 13 дек - ПРАЙМ. Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области, движение поездов на станции не было нарушено, опасных последствий удалось избежать, сообщает центральное Межрегиональное следственное управление на транспорте.
"По предварительным данным, вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном. Два из них опрокинулись, однако движение поездов на станции не было нарушено, и опасных последствий удалось избежать", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествий нет, ведутся восстановительные работы, отмечает управление.
"Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили следователи.
