https://1prime.ru/20251213/orenburg-865513861.html
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области - 13.12.2025, ПРАЙМ
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области, движение поездов на станции не было нарушено, опасных последствий удалось избежать,... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T15:30+0300
2025-12-13T15:30+0300
2025-12-13T15:30+0300
бизнес
россия
оренбургская область
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865513692_0:150:3001:1838_1920x0_80_0_0_13f1ad8623aeda51cc80c8af030a0814.jpg
УФА, 13 дек - ПРАЙМ. Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области, движение поездов на станции не было нарушено, опасных последствий удалось избежать, сообщает центральное Межрегиональное следственное управление на транспорте. "По предварительным данным, вечером 12 декабря на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном. Два из них опрокинулись, однако движение поездов на станции не было нарушено, и опасных последствий удалось избежать", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате происшествий нет, ведутся восстановительные работы, отмечает управление. "Следователями Центрального МСУТ СК России проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили следователи.
https://1prime.ru/20251110/lenoblast-864361954.html
оренбургская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865513692_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_1f4c174f129dd33e34a4798ccc82c412.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, оренбургская область, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Оренбургская область, РФ, СК РФ
Три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов в Оренбургской области
В Оренбуржье три цистерны с пропан-бутаном сошли с рельсов