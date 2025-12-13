https://1prime.ru/20251213/penza-865510675.html
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная трасса Р-208 полностью перекрыта на территории Пензенской области из-за массового ДТП и сильной метели, сообщили РИА Новости в ФКУ "Поволжуправтодор". "ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что 13 декабря 2025 года с 11.00 (мск – ред.) в Пензенской области с 265 по 278 км трассы Р-208 Тамбов – Пенза временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении подразделения Росавтодора. Дежурный диспетчер уточнил РИА Новости, что решение о полном закрытии трассы принято из-за неблагоприятных погодных условий (сильной метели) и для устранения последствий ДТП. Собеседник агентства добавил, что в массовую аварию попали не менее пяти транспортных средств. В прокуратуре Пензенской области сообщили РИА Новости, что в ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек. Общее число попавших в аварию машин – около 20, добавили в надзорном ведомстве. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что массовое ДТП случилось на 271-м километре трассы "Тамбов-Пенза". Информация о числе попавших в него транспортных средств уточняется, на месте работают полицейские и экстренные службы.
