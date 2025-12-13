https://1prime.ru/20251213/penza-865510675.html

В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП

В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП - 13.12.2025, ПРАЙМ

В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП

Федеральная трасса Р-208 полностью перекрыта на территории Пензенской области из-за массового ДТП и сильной метели, сообщили РИА Новости в ФКУ... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T12:39+0300

2025-12-13T12:39+0300

2025-12-13T12:39+0300

бизнес

россия

росавтодор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861925424_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_82a4cc2a138c15ad53225bae8c5cccf0.jpg

САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная трасса Р-208 полностью перекрыта на территории Пензенской области из-за массового ДТП и сильной метели, сообщили РИА Новости в ФКУ "Поволжуправтодор". "ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что 13 декабря 2025 года с 11.00 (мск – ред.) в Пензенской области с 265 по 278 км трассы Р-208 Тамбов – Пенза временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении подразделения Росавтодора. Дежурный диспетчер уточнил РИА Новости, что решение о полном закрытии трассы принято из-за неблагоприятных погодных условий (сильной метели) и для устранения последствий ДТП. Собеседник агентства добавил, что в массовую аварию попали не менее пяти транспортных средств. В прокуратуре Пензенской области сообщили РИА Новости, что в ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек. Общее число попавших в аварию машин – около 20, добавили в надзорном ведомстве. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что массовое ДТП случилось на 271-м километре трассы "Тамбов-Пенза". Информация о числе попавших в него транспортных средств уточняется, на месте работают полицейские и экстренные службы.

https://1prime.ru/20251209/trassa-865345774.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росавтодор