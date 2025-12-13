Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП - 13.12.2025
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
Федеральная трасса Р-208 полностью перекрыта на территории Пензенской области из-за массового ДТП и сильной метели, сообщили РИА Новости в ФКУ... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T12:39+0300
2025-12-13T12:39+0300
бизнес
россия
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861925424_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_82a4cc2a138c15ad53225bae8c5cccf0.jpg
САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная трасса Р-208 полностью перекрыта на территории Пензенской области из-за массового ДТП и сильной метели, сообщили РИА Новости в ФКУ "Поволжуправтодор". "ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что 13 декабря 2025 года с 11.00 (мск – ред.) в Пензенской области с 265 по 278 км трассы Р-208 Тамбов – Пенза временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении подразделения Росавтодора. Дежурный диспетчер уточнил РИА Новости, что решение о полном закрытии трассы принято из-за неблагоприятных погодных условий (сильной метели) и для устранения последствий ДТП. Собеседник агентства добавил, что в массовую аварию попали не менее пяти транспортных средств. В прокуратуре Пензенской области сообщили РИА Новости, что в ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек. Общее число попавших в аварию машин – около 20, добавили в надзорном ведомстве. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что массовое ДТП случилось на 271-м километре трассы "Тамбов-Пенза". Информация о числе попавших в него транспортных средств уточняется, на месте работают полицейские и экстренные службы.
https://1prime.ru/20251209/trassa-865345774.html
бизнес, россия, росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Росавтодор
12:39 13.12.2025
 
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП

В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за массового ДТП и сильной метели

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота сотрудников ГИБДД
Работа сотрудников ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Работа сотрудников ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Федеральная трасса Р-208 полностью перекрыта на территории Пензенской области из-за массового ДТП и сильной метели, сообщили РИА Новости в ФКУ "Поволжуправтодор".
"ФКУ "Поволжуправтодор" информирует, что 13 декабря 2025 года с 11.00 (мск – ред.) в Пензенской области с 265 по 278 км трассы Р-208 Тамбов – Пенза временно закрыто движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении подразделения Росавтодора.
Дежурный диспетчер уточнил РИА Новости, что решение о полном закрытии трассы принято из-за неблагоприятных погодных условий (сильной метели) и для устранения последствий ДТП. Собеседник агентства добавил, что в массовую аварию попали не менее пяти транспортных средств.
В прокуратуре Пензенской области сообщили РИА Новости, что в ДТП, по предварительным данным, пострадал один человек. Общее число попавших в аварию машин – около 20, добавили в надзорном ведомстве.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что массовое ДТП случилось на 271-м километре трассы "Тамбов-Пенза". Информация о числе попавших в него транспортных средств уточняется, на месте работают полицейские и экстренные службы.
Трасса Магадан-Балаганное-Талон закрыта из-за сильного ветра
9 декабря, 05:23
9 декабря, 05:23
 
