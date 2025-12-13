Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд - 13.12.2025
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд
Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога. | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T14:53+0300
2025-12-13T14:53+0300
КАЗАНЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога. "Сегодня в 11.49 мск при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. По данным Куйбышевской железной дороги, ожидается задержка пассажирских поездов. Как уточняет Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России, следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента. Проверку обстоятельств происшествия проводит и Приволжская транспортная прокуратура.
14:53 13.12.2025
 
В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд

Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области

КАЗАНЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога.
"Сегодня в 11.49 мск при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
По данным Куйбышевской железной дороги, ожидается задержка пассажирских поездов.
Как уточняет Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России, следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента.
Проверку обстоятельств происшествия проводит и Приволжская транспортная прокуратура.
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
13 января, 02:14
