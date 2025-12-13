https://1prime.ru/20251213/penza-865513042.html

В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд

В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд - 13.12.2025, ПРАЙМ

В Пензенской области столкнулись локомотив и грузовой поезд

Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога. | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T14:53+0300

2025-12-13T14:53+0300

2025-12-13T14:53+0300

бизнес

россия

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859717022_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_cbc4f137fd6155899b59a8d7e13ed1fa.jpg

КАЗАНЬ, 13 дек - ПРАЙМ. Локомотив столкнулся с грузовым поездом в Пензенской области, произошел сход вагонов, пострадавших нет, сообщает Куйбышевская железная дорога. "Сегодня в 11.49 мск при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло соударение маневрового локомотива с грузовым поездом. В результате произошел сход грузовых вагонов", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда. По данным Куйбышевской железной дороги, ожидается задержка пассажирских поездов. Как уточняет Центральное межрайонное следственное управление на транспорте СК России, следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлена степень вины участников инцидента. Проверку обстоятельств происшествия проводит и Приволжская транспортная прокуратура.

https://1prime.ru/20250113/burjatija-854146972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ск рф