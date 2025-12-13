https://1prime.ru/20251213/penza-865513248.html
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП
САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Срок перекрытия федеральной трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" продлен до 17.00 мск на территории Пензенской области, где столкнулись более 20 автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в субботу на 271-м километре федеральной трассы. Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП с участием более 20 машин, сообщили ранее в ГАИ. Из-за этого Росавтодор полностью закрыл движение для всех видов транспорта на участке. "На участке трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" с 265 - 278 километр 13 декабря текущего года продлили (ограничения – ред.) до 17.00 для всех транспортных средств", - уточнили в ГАИ в Telegram-канале. Кроме того, до 17.00 мск продлено частичное закрытие участка трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" с 124-го по 278-й километр для автобусов, маршрутного и грузового транспорта в связи с сильным снегом, метелью и гололедицей.
