Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/penza-865513248.html
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП
Срок перекрытия федеральной трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" продлен до 17.00 мск на территории Пензенской области, где столкнулись более 20 автомобилей, сообщили в... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T15:13+0300
2025-12-13T15:13+0300
бизнес
россия
общество
росавтодор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858930737_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_4aa975c9c2e632af9ad223b3075449ef.jpg
САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Срок перекрытия федеральной трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" продлен до 17.00 мск на территории Пензенской области, где столкнулись более 20 автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария случилась в субботу на 271-м километре федеральной трассы. Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП с участием более 20 машин, сообщили ранее в ГАИ. Из-за этого Росавтодор полностью закрыл движение для всех видов транспорта на участке. "На участке трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" с 265 - 278 километр 13 декабря текущего года продлили (ограничения – ред.) до 17.00 для всех транспортных средств", - уточнили в ГАИ в Telegram-канале. Кроме того, до 17.00 мск продлено частичное закрытие участка трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" с 124-го по 278-й километр для автобусов, маршрутного и грузового транспорта в связи с сильным снегом, метелью и гололедицей.
https://1prime.ru/20251213/penza-865510675.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1a/858930737_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_22fdba9ea17bf6c4e0f904e8565f3d77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , росавтодор
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Росавтодор
15:13 13.12.2025
 
В Пензенской области продлили срок перекрытия трассы из-за ДТП

Срок перекрытия трассы "Тамбов-Пенза" из-за массового ДТП продлили до 17.00 мск

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САРАТОВ, 13 дек - ПРАЙМ. Срок перекрытия федеральной трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" продлен до 17.00 мск на территории Пензенской области, где столкнулись более 20 автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась в субботу на 271-м километре федеральной трассы. Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП с участием более 20 машин, сообщили ранее в ГАИ. Из-за этого Росавтодор полностью закрыл движение для всех видов транспорта на участке.
"На участке трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" с 265 - 278 километр 13 декабря текущего года продлили (ограничения – ред.) до 17.00 для всех транспортных средств", - уточнили в ГАИ в Telegram-канале.
Кроме того, до 17.00 мск продлено частичное закрытие участка трассы Р-208 "Тамбов-Пенза" с 124-го по 278-й километр для автобусов, маршрутного и грузового транспорта в связи с сильным снегом, метелью и гололедицей.
Работа сотрудников ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
В Пензенской области перекрыли федеральную трассу из-за массового ДТП
12:39
 
БизнесРОССИЯОбществоРосавтодор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала