Эрдоган высказался о переговорах с Путиным - 13.12.2025
Эрдоган высказался о переговорах с Путиным
Эрдоган высказался о переговорах с Путиным - 13.12.2025, ПРАЙМ
Эрдоган высказался о переговорах с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку переговорам с Владимиром Путиным, которые состоялись в пятницу в Ашхабаде на полях Международного... | 13.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку переговорам с Владимиром Путиным, которые состоялись в пятницу в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности, передает телеканал NTV."Мы провели с господином [Владимиром — Прим.Ред.] Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", — отметил он в разговоре с журналистами.Эрдоган обратил внимание, что взаимодействие Москвы и Анкары строится не на краткосрочных интересах, а опирается на долгую историю, устойчивые дипломатические связи и высокий уровень взаимного доверия.Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.В графике Путина было также несколько международных встреч: он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.
22:47 13.12.2025
 
Эрдоган высказался о переговорах с Путиным

Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Владимиром Путиным в Ашхабаде

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку переговорам с Владимиром Путиным, которые состоялись в пятницу в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности, передает телеканал NTV.
"Мы провели с господином [Владимиром — Прим.Ред.] Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", — отметил он в разговоре с журналистами.
Переговоры Путина и Эрдогана продлились полтора часа
Эрдоган обратил внимание, что взаимодействие Москвы и Анкары строится не на краткосрочных интересах, а опирается на долгую историю, устойчивые дипломатические связи и высокий уровень взаимного доверия.
Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В графике Путина было также несколько международных встреч: он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов
