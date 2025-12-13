https://1prime.ru/20251213/peregovory-865518496.html

Эрдоган высказался о переговорах с Путиным

Эрдоган высказался о переговорах с Путиным

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку переговорам с Владимиром Путиным, которые состоялись в пятницу в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности, передает телеканал NTV."Мы провели с господином [Владимиром — Прим.Ред.] Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: "Я выполню свое обещание". Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит", — отметил он в разговоре с журналистами.Эрдоган обратил внимание, что взаимодействие Москвы и Анкары строится не на краткосрочных интересах, а опирается на долгую историю, устойчивые дипломатические связи и высокий уровень взаимного доверия.Президент России в пятницу посетил Ашхабад с рабочим визитом. Владимир Путин принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.В графике Путина было также несколько международных встреч: он провел переговоры с президентами Турции, Ирана, Туркмении и премьером Пакистана.

