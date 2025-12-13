https://1prime.ru/20251213/plan-865516217.html

СМИ: Четыре страны выступили с критикой плана ЕС по активам России

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Италия, Бельгия, Мальта и Болгария совместно выступили против плана Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на внутренние документы."Приглашаем Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющих значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений", — приводит издание фрагмент документа.В материале отмечается, что публичная критика плана ЕС этими странами подрывает надежды Европейской комиссии на достижение соглашения на следующей неделе.После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.

