2025-12-13T17:44+0300
2025-12-13T17:46+0300
17:44 13.12.2025 (обновлено: 17:46 13.12.2025)
 
СМИ: Четыре страны выступили с критикой плана ЕС по активам России

Politico: Италия поддержала Бельгию в отказе от плана Евросоюза по российским активам

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Италия, Бельгия, Мальта и Болгария совместно выступили против плана Евросоюза о передаче Украине замороженных российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, пишет газета Politico со ссылкой на внутренние документы.
"Приглашаем Комиссию и Совет продолжить изучение и обсуждение альтернативных вариантов в соответствии с правом ЕС и международным правом, с предсказуемыми параметрами, представляющих значительно меньшие риски, для удовлетворения финансовых потребностей Украины на основе кредитной линии ЕС или промежуточных решений", — приводит издание фрагмент документа.
Флаги Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
"Полнейший фарс": в Европе разгневаны решением по российским активам
07:22
В материале отмечается, что публичная критика плана ЕС этими странами подрывает надежды Европейской комиссии на достижение соглашения на следующей неделе.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕС использовать активы России
10 декабря, 20:37
 
