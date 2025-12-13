Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/plan-865518948.html
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России - 13.12.2025, ПРАЙМ
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России
Манипуляции Евросоюза с российскими активами приведут к длительным политическим последствиям для всего объединения, заявил юрист, приглашенный профессор... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T22:52+0300
2025-12-13T22:53+0300
в мире
лондон
москва
киев
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Манипуляции Евросоюза с российскими активами приведут к длительным политическим последствиям для всего объединения, заявил юрист, приглашенный профессор международного права Университетского колледжа Лондона и лектор Королевского колледжа Лондона Роберт Вольтерра в интервью Berliner Zeitung."Преднамеренное нарушение верховенства права — это подрыв базовых принципов, на которых якобы строится ЕС. Любые будущие заявления союза о проведении "моральной внешней политики" неизбежно вызовут обвинения в "лицемерии" со стороны других стран. За это ЕС придется расплачиваться очень долго", — подчеркнул эксперт.По оценке Вольтерры, последствия подобного решения будут отражаться на положении Евросоюза на протяжении многих поколений.Юрист также указал, что такие действия создают опасный прецедент, которым в будущем могут воспользоваться другие государства против самого ЕС.После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
https://1prime.ru/20251213/vykhodka-865518799.html
https://1prime.ru/20251213/aktivy-865517838.html
лондон
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, лондон, москва, киев, euroclear, ес
В мире, ЛОНДОН, МОСКВА, Киев, Euroclear, ЕС
22:52 13.12.2025 (обновлено: 22:53 13.12.2025)
 
В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России

BZ: махинации с активами России обернутся долгими последствиями для ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Манипуляции Евросоюза с российскими активами приведут к длительным политическим последствиям для всего объединения, заявил юрист, приглашенный профессор международного права Университетского колледжа Лондона и лектор Королевского колледжа Лондона Роберт Вольтерра в интервью Berliner Zeitung.
"Преднамеренное нарушение верховенства права — это подрыв базовых принципов, на которых якобы строится ЕС. Любые будущие заявления союза о проведении "моральной внешней политики" неизбежно вызовут обвинения в "лицемерии" со стороны других стран. За это ЕС придется расплачиваться очень долго", — подчеркнул эксперт.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
На Западе раскритиковали новую выходку Зеленского
22:50
По оценке Вольтерры, последствия подобного решения будут отражаться на положении Евросоюза на протяжении многих поколений.
Юрист также указал, что такие действия создают опасный прецедент, которым в будущем могут воспользоваться другие государства против самого ЕС.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Вице-премьер Италии заявил, что в Брюсселе играют с огнем
21:30
 
В миреЛОНДОНМОСКВАКиевEuroclearЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала