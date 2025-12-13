В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России
BZ: махинации с активами России обернутся долгими последствиями для ЕС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Манипуляции Евросоюза с российскими активами приведут к длительным политическим последствиям для всего объединения, заявил юрист, приглашенный профессор международного права Университетского колледжа Лондона и лектор Королевского колледжа Лондона Роберт Вольтерра в интервью Berliner Zeitung.
"Преднамеренное нарушение верховенства права — это подрыв базовых принципов, на которых якобы строится ЕС. Любые будущие заявления союза о проведении "моральной внешней политики" неизбежно вызовут обвинения в "лицемерии" со стороны других стран. За это ЕС придется расплачиваться очень долго", — подчеркнул эксперт.
По оценке Вольтерры, последствия подобного решения будут отражаться на положении Евросоюза на протяжении многих поколений.
Юрист также указал, что такие действия создают опасный прецедент, которым в будущем могут воспользоваться другие государства против самого ЕС.
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.