В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России

В Германии жестко отреагировали на план ЕС по активам России

МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Манипуляции Евросоюза с российскими активами приведут к длительным политическим последствиям для всего объединения, заявил юрист, приглашенный профессор международного права Университетского колледжа Лондона и лектор Королевского колледжа Лондона Роберт Вольтерра в интервью Berliner Zeitung."Преднамеренное нарушение верховенства права — это подрыв базовых принципов, на которых якобы строится ЕС. Любые будущие заявления союза о проведении "моральной внешней политики" неизбежно вызовут обвинения в "лицемерии" со стороны других стран. За это ЕС придется расплачиваться очень долго", — подчеркнул эксперт.По оценке Вольтерры, последствия подобного решения будут отражаться на положении Евросоюза на протяжении многих поколений.Юрист также указал, что такие действия создают опасный прецедент, которым в будущем могут воспользоваться другие государства против самого ЕС.После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Поэтому Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.

