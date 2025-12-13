https://1prime.ru/20251213/posolstvo-865501491.html

Посольство Иордании оценило введение безвизового режима с Россией

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Введение безвизового режима между Россией и Иорданским Хашимитским Королевством увеличит количество туристов с обеих сторон, укрепит туристические связи, культурное взаимодействие и экономическую активность, а также позволит российским туристам познакомиться с историческим наследием Иордании, сообщили РИА Новости в посольстве страны. В субботу вступает в силу межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований , подписанное в Москве 20 августа 2025 года. "С введением безвизового режима мы действительно ожидаем увеличения числа туристов с обеих сторон. Новое соглашение облегчит российским туристам знакомство с Иорданией, а также воодушевит большее число иорданцев исследовать Россию, что укрепит туристические связи, культурное взаимодействие и экономическую активность между двумя странами", - говорится в сообщении. В посольстве отметили, что отмена визовых ограничений позволит российским туристам познакомиться с историческим наследием Иордании – от древнего города Петра, пустыни Вади-Рам и Мертвого моря до побережья Красного моря. Кроме того, королевство предлагает широкий спектр развлекательных услуг на любой вкус, в том числе различные рестораны, шоппинг и оздоровительные процедуры, добавили в диппредставительстве. "Уникальность Иордании также заключается в ее глубоком религиозном наследии. Место крещения Иисуса Христа является ключевым местом для христианских паломников со всего мира, а Странноприимный дом для русских паломников создает особые условия для посетителей из России", - уточнили в посольстве. Соглашение предусматривает, что граждане России смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать в стране. При этом суммарный срок не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Иордании. До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем годом ранее.

2025

