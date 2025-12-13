Присвоение Сочи статуса курорта поможет развитию туризма

https://1prime.ru/20251213/prisvoenie-865498223.html

СОЧИ, 13 дек – ПРАЙМ. Присвоение Сочи статуса курорта федерального значения поможет развитию его туристического потенциала, заявил глава города Андрей Прошунин. Правительство РФ постановило признать город Сочи курортом федерального значения с 1 января 2026 года, в ноябре соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это будет достаточно мощный вклад в курортную отрасль именно с точки зрения поддержки города-курорта как муниципального образования. Упор будет именно на эту отрасль… Это приоритет сейчас для города", - сказал Прошунин на пресс-конференции. Глава Сочи отметил, что присвоение статуса позволит определить границы горно-санитарных охранных зон, которые были потеряны. По его словам, главным образом, в постановлении определены границы территории Сочи. "Сейчас все это приводится в соответствие, где будут определены охранные мероприятия, горно-санитарные и санитарные зоны", - сказал Прошунин. Глава города также рассказал, что спрогнозировать объемы федеральной поддержки в рамках присвоения статуса можно только после изучения всех деталей. Он добавил, что инвестиционный портфель курорта уже составляет 650 миллиардов рублей. "Это 44 институционно-туристических проекта, всего их 60. Эти деньги не имеют никакого отношения к статусу как города-курорта", - подчеркнул Прошунин. Город продолжит участвовать в большинстве национальных проектов с привлечением именно федеральных средств, заключил мэр Сочи.

