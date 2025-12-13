https://1prime.ru/20251213/putin-865515550.html
На Западе сделали громкое заявление о победе Путина
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президента Владимира Путина можно считать победителем в конфликте на Украине в связи с успехами российской армии в зоне СВО и глубоким расколом внутри стран Запада, пишет издание Foreign Policy."На Западе больше нет единства, в России же, наоборот, царит единодушие. А условия на местах, включая надвигающуюся зиму, благоприятствуют российским военным — в отличие от сил Владимира Зеленского, которые, в довершение к снарядному и кадровому голоду, еще и страдают от регулярных перебоев с электричеством. <...> В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил", — говорится в материале.Издание отмечает, что серьезные разногласия между странами Запада подтверждаются новой стратегией национальной безопасности США, в которой говорится, что Европе грозит "цивилизационная гибель".В публикации также подчеркивается, что разногласия среди западных стран подтверждаются новой стратегией национальной безопасности США. В документе говорится о существующей угрозе "цивилизационной гибели" для Европы. Ранее Белый дом представил доктрину, призывающую европейские страны взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Также в документе отмечается расхождение позиций Вашингтона и европейских чиновников, осуждаются их завышенные ожидания относительно конфликта на Украине, при этом акцент делается на желании США восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти положения, обратил внимание, что впервые за долгое время в документе США Россия названа не угрозой, а участником диалога о стратегической стабильности.
