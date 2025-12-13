Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о победе Путина - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/putin-865515550.html
На Западе сделали громкое заявление о победе Путина
На Западе сделали громкое заявление о победе Путина - 13.12.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление о победе Путина
Президента Владимира Путина можно считать победителем в конфликте на Украине в связи с успехами российской армии в зоне СВО и глубоким расколом внутри стран... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T17:32+0300
2025-12-13T17:33+0300
мировая экономика
общество
запад
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_0:174:3259:2007_1920x0_80_0_0_b16a8ecc61348c761b5d1e4f69468d6e.jpg
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президента Владимира Путина можно считать победителем в конфликте на Украине в связи с успехами российской армии в зоне СВО и глубоким расколом внутри стран Запада, пишет издание Foreign Policy."На Западе больше нет единства, в России же, наоборот, царит единодушие. А условия на местах, включая надвигающуюся зиму, благоприятствуют российским военным — в отличие от сил Владимира Зеленского, которые, в довершение к снарядному и кадровому голоду, еще и страдают от регулярных перебоев с электричеством. &lt;...&gt; В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил", — говорится в материале.Издание отмечает, что серьезные разногласия между странами Запада подтверждаются новой стратегией национальной безопасности США, в которой говорится, что Европе грозит "цивилизационная гибель".В публикации также подчеркивается, что разногласия среди западных стран подтверждаются новой стратегией национальной безопасности США. В документе говорится о существующей угрозе "цивилизационной гибели" для Европы. Ранее Белый дом представил доктрину, призывающую европейские страны взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Также в документе отмечается расхождение позиций Вашингтона и европейских чиновников, осуждаются их завышенные ожидания относительно конфликта на Украине, при этом акцент делается на желании США восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти положения, обратил внимание, что впервые за долгое время в документе США Россия названа не угрозой, а участником диалога о стратегической стабильности.
https://1prime.ru/20251213/mema-865508693.html
https://1prime.ru/20251207/putin-865291992.html
запад
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865138185_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_a37dafaf2ff41abb99f12060c7897a5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
17:32 13.12.2025 (обновлено: 17:33 13.12.2025)
 
На Западе сделали громкое заявление о победе Путина

FP: раскол Запада из-за конфликта на Украине подтверждает победу Путина

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Президента Владимира Путина можно считать победителем в конфликте на Украине в связи с успехами российской армии в зоне СВО и глубоким расколом внутри стран Запада, пишет издание Foreign Policy.
"На Западе больше нет единства, в России же, наоборот, царит единодушие. А условия на местах, включая надвигающуюся зиму, благоприятствуют российским военным — в отличие от сил Владимира Зеленского, которые, в довершение к снарядному и кадровому голоду, еще и страдают от регулярных перебоев с электричеством. <...> В совокупности сочетание всех этих факторов вполне может означать, что Владимир Путин уже победил", — говорится в материале.
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
На Западе сделали необычное заявление о войне с Россией
11:10
Издание отмечает, что серьезные разногласия между странами Запада подтверждаются новой стратегией национальной безопасности США, в которой говорится, что Европе грозит "цивилизационная гибель".
В публикации также подчеркивается, что разногласия среди западных стран подтверждаются новой стратегией национальной безопасности США. В документе говорится о существующей угрозе "цивилизационной гибели" для Европы.
Ранее Белый дом представил доктрину, призывающую европейские страны взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Также в документе отмечается расхождение позиций Вашингтона и европейских чиновников, осуждаются их завышенные ожидания относительно конфликта на Украине, при этом акцент делается на желании США восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя эти положения, обратил внимание, что впервые за долгое время в документе США Россия названа не угрозой, а участником диалога о стратегической стабильности.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
На Западе раскрыли, какой подарок Европа преподнесла Путину
7 декабря, 08:58
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДСШАУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала