Глава Туркмении назвал развитие сотрудничества с Россией приоритетом - 13.12.2025, ПРАЙМ
Глава Туркмении назвал развитие сотрудничества с Россией приоритетом
Глава Туркмении назвал развитие сотрудничества с Россией приоритетом - 13.12.2025, ПРАЙМ
Глава Туркмении назвал развитие сотрудничества с Россией приоритетом
Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T07:29+0300
2025-12-13T08:15+0300
АШХАБАД, 13 дек – ПРАЙМ. Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча Путина и Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде в пятницу после участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. "Развитие стратегического сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Туркменистана… Традиционно дружественные отношения между нашими странами основываются на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания", – приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова. Как отмечает издание, особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей. Важной частью межгосударственного взаимодействия является также культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении большое внимание уделяется партнерству в областях науки, образования, здравоохранения и культуры. Бердымухамедов подтвердил готовность Туркмении к дальнейшему всестороннему, многоплановому сотрудничеству с РФ и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов обеих стран, добавила газета.
07:29 13.12.2025 (обновлено: 08:15 13.12.2025)
 
Глава Туркмении назвал развитие сотрудничества с Россией приоритетом

Президент Туркмении Бердымухамедов: развитие сотрудничества с Россией остается приоритетом

АШХАБАД, 13 дек – ПРАЙМ. Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча Путина и Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде в пятницу после участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
"Развитие стратегического сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Туркменистана… Традиционно дружественные отношения между нашими странами основываются на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания", – приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова.
Как отмечает издание, особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей. Важной частью межгосударственного взаимодействия является также культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении большое внимание уделяется партнерству в областях науки, образования, здравоохранения и культуры.
Бердымухамедов подтвердил готовность Туркмении к дальнейшему всестороннему, многоплановому сотрудничеству с РФ и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов обеих стран, добавила газета.
 
