Глава Туркмении назвал развитие сотрудничества с Россией приоритетом

Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на | 13.12.2025, ПРАЙМ

АШХАБАД, 13 дек – ПРАЙМ. Развитие стратегического сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов внешней политики Туркмении, заявил президент республики Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча Путина и Бердымухамедова состоялась в Ашхабаде в пятницу после участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. "Развитие стратегического сотрудничества с Российской Федерацией остается одним из приоритетов внешней политики Туркменистана… Традиционно дружественные отношения между нашими странами основываются на давних узах дружбы, доверия и взаимопонимания", – приводит в субботу официальная газета "Нейтральный Туркменистан" слова Бердымухамедова. Как отмечает издание, особое место в повестке дня туркмено-российского сотрудничества занимает развитие торгово-экономических связей. Важной частью межгосударственного взаимодействия является также культурно-гуманитарная сфера. В этом направлении большое внимание уделяется партнерству в областях науки, образования, здравоохранения и культуры. Бердымухамедов подтвердил готовность Туркмении к дальнейшему всестороннему, многоплановому сотрудничеству с РФ и выразил уверенность в дальнейшем развитии и укреплении туркмено-российских отношений на благо народов обеих стран, добавила газета.

