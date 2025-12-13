https://1prime.ru/20251213/rosaviatsiya-865518364.html
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
2025-12-13T22:33+0300
2025-12-13T22:33+0300
2025-12-13T23:04+0300
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. "Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
