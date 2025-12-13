"Роснано" предъявило иск о возмещении убытков к отвечавшим за проект Crocus

https://1prime.ru/20251213/rosnano-865512531.html

МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, рассказали РИА Новости в компании. "Иск о взыскании убытков, понесенных Роснано в связи с реализацией проекта Crocus, направлен на привлечение к ответственности лиц, отвечавших за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 годы. Предъявленный иск – часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании, которая ведется в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами", - говорится в сообщении. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. "На протяжении 9 лет реализации проекта и вплоть до 2020 года лица, ответственные за проект и принимавшие решения о его финансировании и развитии, нарушали нормативные акты АО "Роснано", регламентирующие инвестиционную деятельность. Бесконтрольно увеличивалось финансирование проекта, несмотря на его убыточность и инвестиционную непривлекательность, а также нарушения контрольных точек реализации", - заверил директор по особым поручениям "Роснано" Евгений Фролов. Он отметил, что компания продолжит отстаивать и защищать интересы и права "Роснано" как в досудебном порядке, так и в рамках уголовных дел или в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

