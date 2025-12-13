Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/rossija-865498845.html
Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения
Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения - 13.12.2025, ПРАЙМ
Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения
Россия и Лаос обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, данная тема актуальная для обоих государств, заявил "Известиям" посол РФ в... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T01:11+0300
2025-12-13T01:11+0300
туризм
бизнес
россия
лаос
рф
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498845.jpg?1765577511
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Россия и Лаос обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, данная тема актуальная для обоих государств, заявил "Известиям" посол РФ в Лаосе Сергей Жесткий. "Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения стоит. Его ставит и лаосская сторона, и для нас он тоже важен. Нужно находить подходящее решение с учетом пока еще недостаточного туристического потока. На первом этапе это может быть, например, рейс из Владивостока", — заявил он. Посол РФ также отметил, что одним из рассматриваемых механизмов восстановления авиасообщения может стать привлечение российских туркомпаний с собственными авиапарками, для формирования пакетных туров. Тогда перелёты в Лаос будут носить транзитный характер, оттуда пассажиры смогут направиться, к примеру, во Вьетнам, Таиланд или Камбоджу. "Главная задача, если смотреть на перспективу, — популяризация Лаоса как туристического направления и, соответственно, привлечение лаосских туристов в Россию", - добавил он.
лаос
рф
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, лаос, рф, вьетнам
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Лаос, РФ, ВЬЕТНАМ
01:11 13.12.2025
 
Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Посол Жесткий: Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Россия и Лаос обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, данная тема актуальная для обоих государств, заявил "Известиям" посол РФ в Лаосе Сергей Жесткий.
"Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения стоит. Его ставит и лаосская сторона, и для нас он тоже важен. Нужно находить подходящее решение с учетом пока еще недостаточного туристического потока. На первом этапе это может быть, например, рейс из Владивостока", — заявил он.
Посол РФ также отметил, что одним из рассматриваемых механизмов восстановления авиасообщения может стать привлечение российских туркомпаний с собственными авиапарками, для формирования пакетных туров. Тогда перелёты в Лаос будут носить транзитный характер, оттуда пассажиры смогут направиться, к примеру, во Вьетнам, Таиланд или Камбоджу.
"Главная задача, если смотреть на перспективу, — популяризация Лаоса как туристического направления и, соответственно, привлечение лаосских туристов в Россию", - добавил он.
 
ТуризмБизнесРОССИЯЛаосРФВЬЕТНАМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала