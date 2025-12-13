https://1prime.ru/20251213/rossija-865498845.html
Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения
2025-12-13T01:11+0300
МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Россия и Лаос обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, данная тема актуальная для обоих государств, заявил "Известиям" посол РФ в Лаосе Сергей Жесткий.
"Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения стоит. Его ставит и лаосская сторона, и для нас он тоже важен. Нужно находить подходящее решение с учетом пока еще недостаточного туристического потока. На первом этапе это может быть, например, рейс из Владивостока", — заявил он.
Посол РФ также отметил, что одним из рассматриваемых механизмов восстановления авиасообщения может стать привлечение российских туркомпаний с собственными авиапарками, для формирования пакетных туров. Тогда перелёты в Лаос будут носить транзитный характер, оттуда пассажиры смогут направиться, к примеру, во Вьетнам, Таиланд или Камбоджу.
"Главная задача, если смотреть на перспективу, — популяризация Лаоса как туристического направления и, соответственно, привлечение лаосских туристов в Россию", - добавил он.
