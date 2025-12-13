https://1prime.ru/20251213/rossija-865498845.html

Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения - 13.12.2025, ПРАЙМ

Россия и Лаос обсуждают возобновление прямого авиасообщения

Россия и Лаос обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, данная тема актуальная для обоих государств, заявил "Известиям" посол РФ в... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T01:11+0300

2025-12-13T01:11+0300

2025-12-13T01:11+0300

туризм

бизнес

россия

лаос

рф

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865498845.jpg?1765577511

МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Россия и Лаос обсуждают вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами, данная тема актуальная для обоих государств, заявил "Известиям" посол РФ в Лаосе Сергей Жесткий. "Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения стоит. Его ставит и лаосская сторона, и для нас он тоже важен. Нужно находить подходящее решение с учетом пока еще недостаточного туристического потока. На первом этапе это может быть, например, рейс из Владивостока", — заявил он. Посол РФ также отметил, что одним из рассматриваемых механизмов восстановления авиасообщения может стать привлечение российских туркомпаний с собственными авиапарками, для формирования пакетных туров. Тогда перелёты в Лаос будут носить транзитный характер, оттуда пассажиры смогут направиться, к примеру, во Вьетнам, Таиланд или Камбоджу. "Главная задача, если смотреть на перспективу, — популяризация Лаоса как туристического направления и, соответственно, привлечение лаосских туристов в Россию", - добавил он.

лаос

рф

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, лаос, рф, вьетнам