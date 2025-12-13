https://1prime.ru/20251213/rossija-865499452.html

Россия готова помочь Боливии в решении проблемы с топливом

Россия готова помочь Боливии в решении проблемы с топливом - 13.12.2025, ПРАЙМ

Россия готова помочь Боливии в решении проблемы с топливом

Россия готова в случае обращения Боливии рассмотреть возможность оказания помощи в решении проблемы с обеспечением страны топливом, сообщил РИА Новости посол РФ | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T02:27+0300

2025-12-13T02:27+0300

2025-12-13T02:27+0300

энергетика

экономика

россия

боливия

рф

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865499452.jpg?1765582031

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - ПРАЙМ. Россия готова в случае обращения Боливии рассмотреть возможность оказания помощи в решении проблемы с обеспечением страны топливом, сообщил РИА Новости посол РФ в стране Дмитрий Верченко. Ранее состоялась встреча посла с министром углеводородов и энергетики Боливии Маурисио Мединасели, в ходе которой обсуждались совместные проекты в таких областях, как добыча газа, литий и мирная атомная энергетика. "В настоящее время можно констатировать, что для решения проблемы нехватки углеводородов действующая администрация стремится опереться на помощь США и региональных банков развития. Вместе с тем, исходя из дружественного характера двусторонних отношений с Боливией, который Российская Федерация намерена сохранить, мы будем готовы рассмотреть упомянутую просьбу в случае поступления таковой", - отметил Верченко, отвечая на вопрос, просили ли власти Боливии помощи у России по вопросу поставок топлива. Боливия столкнулась с нехваткой валютной ликвидности ещё в 2023 году из-за сокращения экспорта природного газа в Аргентину, что, в свою очередь, отразилось на импорте топлива. Водители были вынуждены выстраиваться в длинные очереди и проводить ночи у бензоколонок, чтобы заправить машины. Новые власти приняли ряд мер по нормализации ситуации с топливом, однако пока до сих пор не решена проблема нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

боливия

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, боливия, рф, сша