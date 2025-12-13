https://1prime.ru/20251213/rossija-865499452.html
Россия готова помочь Боливии в решении проблемы с топливом
2025-12-13T02:27+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек - ПРАЙМ. Россия готова в случае обращения Боливии рассмотреть возможность оказания помощи в решении проблемы с обеспечением страны топливом, сообщил РИА Новости посол РФ в стране Дмитрий Верченко.
Ранее состоялась встреча посла с министром углеводородов и энергетики Боливии Маурисио Мединасели, в ходе которой обсуждались совместные проекты в таких областях, как добыча газа, литий и мирная атомная энергетика.
"В настоящее время можно констатировать, что для решения проблемы нехватки углеводородов действующая администрация стремится опереться на помощь США и региональных банков развития. Вместе с тем, исходя из дружественного характера двусторонних отношений с Боливией, который Российская Федерация намерена сохранить, мы будем готовы рассмотреть упомянутую просьбу в случае поступления таковой", - отметил Верченко, отвечая на вопрос, просили ли власти Боливии помощи у России по вопросу поставок топлива.
Боливия столкнулась с нехваткой валютной ликвидности ещё в 2023 году из-за сокращения экспорта природного газа в Аргентину, что, в свою очередь, отразилось на импорте топлива. Водители были вынуждены выстраиваться в длинные очереди и проводить ночи у бензоколонок, чтобы заправить машины. Новые власти приняли ряд мер по нормализации ситуации с топливом, однако пока до сих пор не решена проблема нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
