Американский ученый рассказал, как Россия помогла ему осознать себя

Американский ученый рассказал, как Россия помогла ему осознать себя - 13.12.2025, ПРАЙМ

Американский ученый рассказал, как Россия помогла ему осознать себя

Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранят в библиотеке конгресса, рассказал в... | 13.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-13T05:43+0300

2025-12-13T05:43+0300

2025-12-13T05:43+0300

ВАШИНГТОН, 13 дек - ПРАЙМ. Знаменитый американский исследователь русской архитектуры Уильям Брумфилд, чьи работы по деревянному зодчеству хранят в библиотеке конгресса, рассказал в посольстве РФ в Вашингтоне, как Россия помогла ему осознать себя. "Россия и русская культура помогла мне понять, кем я являюсь. Российская культура дала мне этот подарок и я возвращаю его миру", - сказал Брумфилд на лекции в дипломатической миссии. Брумфилд рассказал в посольстве о своей первой книге "Золото в лазури", выпуск которой дался ему в США с трудом, а возможен стал только благодаря служебному положению ученого. "Пришлось использовать Гарвард", - объяснил Брумфилд, который работал доцентом в ведущем американском вузе с 1974 по 1980 год. "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры" исследует историю архитектуры от Византийской эпохи до современности, на ее обложке православный собор с золотыми куполами. Издание помещено в библиотеку конгресса, сообщил профессор. Он отметил, что в связи с работой над книгой потерял должность в Гарварде, зато появилась возможность сотрудничать с национальной галереей искусств. Следующие книги Брумфилда об истории русской архитектуры становились бестселлерами и попадали в подборки важнейших изданий. Профессора представил глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Александр Дарчиев. Брумфилд, как отметил дипломат, посвятил свою жизнь и карьеру изучению и осмыслению русской культуры и исторического наследия. Посол подчеркнул, что последняя книга Брумфилда о русской деревянной архитектуре "От леса до степи" "доказывает, что быть русским - это не вопрос того, что написано в паспорте, это в сердце и душе". "И конечно в истинной любви к русскому искусству, культуре и истории", - сказал Дарчиев. Он напомнил, что в России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент РФ Владимир Путин за выдающуюся просветительскую деятельность профессора дал ему российское гражданство. Дарчиев подчеркнул, что Брумфилд - символ целеустремленной души, чей фотоаппарат и настойчивость разрушили барьеры холодной войны. "Такая смелость сегодня крайне необходима для преодоления новых барьеров и восстановления нормальных отношений между Россией и США", - заключил посол.

владимир путин