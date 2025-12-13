Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год - 13.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251213/rossijane-865500524.html
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год - 13.12.2025, ПРАЙМ
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании... | 13.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-13T03:45+0300
2025-12-13T04:23+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865500524.jpg?1765589000
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Предпочтения россиян в отношении новогодних подарков остаются неизменными на протяжении последних лет: каждый третий (31,4%) хотел бы получить на Новый год деньги, 20,7% - гаджеты и электронику, 13,3% - бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8,0%)", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек. В вопросе идеального времени для покупки подарков мнения опрошенных разделились: 44,7% оставят покупку на последние дни декабря в ожидании распродаж, но почти столько же респондентов (43,6%) приобретут их в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. В то же время каждый десятый (11,7%) отмечает, что уже купил подарки. "Россияне подходят к покупке новогодних подарков рационально, стремясь найти наиболее выгодные предложения, а также сэкономить свое время в предпраздничной суете" - отмечают аналитики компании. Вместе с тем Новый год остается для граждан одним из важнейших праздников, поэтому люди закладывают на его празднование немалый бюджет - в том числе и на покупку подарков. А урезать расходы на подарки близким большинство опрошенных не планирует, уточнили аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
03:45 13.12.2025 (обновлено: 04:23 13.12.2025)
 
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год

РИА Новости: каждый третий россиянин хотел бы получить на Новый год деньги

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год: среди основных предпочтений остаются деньги, гаджеты и электроника, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Предпочтения россиян в отношении новогодних подарков остаются неизменными на протяжении последних лет: каждый третий (31,4%) хотел бы получить на Новый год деньги, 20,7% - гаджеты и электронику, 13,3% - бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8,0%)", - говорится в исследовании. В его рамках аналитики опросили более 3 тысяч человек.
В вопросе идеального времени для покупки подарков мнения опрошенных разделились: 44,7% оставят покупку на последние дни декабря в ожидании распродаж, но почти столько же респондентов (43,6%) приобретут их в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. В то же время каждый десятый (11,7%) отмечает, что уже купил подарки.
"Россияне подходят к покупке новогодних подарков рационально, стремясь найти наиболее выгодные предложения, а также сэкономить свое время в предпраздничной суете" - отмечают аналитики компании.
Вместе с тем Новый год остается для граждан одним из важнейших праздников, поэтому люди закладывают на его празднование немалый бюджет - в том числе и на покупку подарков. А урезать расходы на подарки близким большинство опрошенных не планирует, уточнили аналитики.
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала